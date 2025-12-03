Ritmos gaúchos embalam a estreia do show folclórico “Natal de Garfo & Bombacha” no Sonho de Natal

Os ritmos gaúchos, presentes nas músicas e danças tradicionais do Rio Grande do Sul, também serão destaque na programação do 38º Sonho de Natal de Canela, com o show folclórico “Natal de Garfo & Bombacha”, que estreia nesta sexta-feira, dia 5, às 19h30, no Multipalco da Praça João Corrêa (Praça do Sonho). A apresentação terá duração aproximada de 45 minutos, mesclando músicas gaúchas e a magia natalina.

O show é apresentado pela Churrascaria Garfo e Bombacha, de Canela, e celebra o Natal integrado às tradições, crenças e expressões do povo do Rio Grande do Sul. Com um elenco de dez dançarinos, seis músicos e um apresentador, a apresentação leva ao palco uma viagem pelo imaginário do Natal vivido nos galpões, nas fazendas e nas pequenas comunidades do sul.

De acordo com o diretor artístico do espetáculo, Derly Oviedo, o público será conduzido através de cenas que retratam a preparação no galpão, as histórias contadas ao redor do fogo de chão, a chegada do Papai Noel Gaudério, e a celebração coletiva da esperança. “Cada quadro revelará imagens poéticas de união, simplicidade e pertencimento”, afirma.

Serão três apresentações no mês de dezembro. No dia 5, o show ocorre às 19h30; no dia 21 será às 20h; e, no dia 28, os bailarinos sobem ao Multipalco às 18 horas – antecedendo o show de aniversário da cidade de Canela com o Grupo Rodeio, marcado para as 20 horas.

Descida de rapel na Igreja também estreia nesta sexta-feira

O espetáculo de luzes e projeções mapeadas, no qual o Papai Noel e seus ajudantes descem de rapel pelas torres da Catedral de Pedra, com nome de “Contos da Catedral: O Segredo do Velho Noel”, estreia nesta sexta-feira, às 21 horas, na programação do 38º Sonho de Natal. Serão 19 exibições ao total, que ocorrerão em dezembro e janeiro. O espetáculo deste ano foi totalmente repaginado, com roupagem lúdica, trilha sonora exclusiva e novas animações projetadas.

