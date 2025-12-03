Rua Emílio Leobet, em Gramado, terá restrição no fluxo de veículos nesta quarta para obras da Corsan

Equipes da Corsan atuam na manhã desta quarta-feira, 3, fazendo ajustes na adutora (tubulação de grande porte) da rua Emilio Leobet, cruzamento com rua Roraima e Amazonas, após o teste de estanqueidade que foi realizado na canalização nesta semana. O procedimento visa verificar e consertar possíveis vazamentos. Durante o serviço, o trânsito nesta via estará totalmente bloqueado para que a manutenção possa ser feita.

A Companhia solicita que os motoristas redobrem a atenção e respeitem a sinalização. A previsão é que a pista seja liberada totalmente a partir do meio-dia, assim que os serviços forem concluídos.

Para mais informações, os clientes podem utilizar os canais de relacionamento da Corsan: app Corsan, Agência Virtual (cliente.corsan.com.br), WhatsApp (51) 99704-6644 ou ligação gratuita pelo 0800.646.6444.

A Corsan está permanentemente disponível nesses canais e recomenda que a população utilize esses meios de contato com a Companhia para solicitações, pedidos de informação ou para fazer comunicados. Isso agiliza a tomada de providências e a mobilização das equipes de serviço.