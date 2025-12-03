Sinoscar Canela arrecada brinquedos em campanha de natal

Pertencente ao Grupo Sinosserra, loja participa da ação que mobiliza todas as 17 unidades da empresa

O Grupo Sinosserra está mobilizando suas 17 lojas para uma ação solidária de natal. Até 20/12, a campanha “Natal Sobre Rodas” arrecadará brinquedos novos ou em bom estado para serem destinados à crianças carentes de escolas, abrigos e ONGs locais parceiras nas 11 cidades onde a empresa mantém operação.

Em Canela, o ponto de coleta das doações é na Sinoscar, localizada na Av. Ernani Kroeff Fleck, 990. Para ampliar o impacto da ação, o Grupo Sinosserra duplicará o total de brinquedos doados em cada praça. Os itens arrecadados serão entregues no dia 22/12 para as instituições parceiras.



“Nós temos um histórico de promover iniciativas sociais junto às comunidades onde atuamos, é algo que está no centro da nossa cultura, enquanto empresa de origem familiar. Essa ação é mais uma oportunidade de unir clientes, colaboradores e parceiros em uma mobilização solidária”, destaca a diretora de Negócios Automotivos do Grupo Sinosserra, Daniela Zugno Pinto Ribeiro.



Mais informações: https://www.sinoscarchevrolet.com.br/