Turismo esportivo movimentou R$ 80 milhões em Gramado e envolveu cerca de 20 mil pessoas

Gramado reafirma sua posição como um dos principais destinos de turismo esportivo do Brasil. Um levantamento realizado pelas Secretarias Municipais de Esporte e Lazer e de Turismo, em conjunto com a Gramadotur, revela que os eventos esportivos realizados ao longo de 2025 injetaram cerca de R$ 80 milhões em receita direta na economia local. Além disso, aproximadamente 20 mil pessoas estiveram diretas ou indiretamente envolvidas nas competições ao longo do ano. O estudo levou em conta o impacto gerado pelos eventos municipais, regionais, nacionais e internacionais que passaram por Gramado, movimentando atletas, familiares, equipes técnicas, espectadores e toda a cadeia produtiva do turismo: hotelaria, gastronomia, comércio, transporte e serviços.



Para atingir estes números, a Administração Municipal destinou cerca de R$ 375 mil em investimentos diretos na realização e apoio aos eventos esportivos ao longo de 2025. O restante dos valores foi captado na iniciativa privada e em parcerias com os governos Estadual e Federal. O resultado, no entanto, é exponencial. Segundo o levantamento, cada real aplicado pela gestão retornou múltiplas vezes em geração de renda, ocupação hoteleira e fortalecimento da economia local. “O esporte é uma força transformadora, e em Gramado nós trabalhamos para que ele seja também vetor de desenvolvimento econômico e social. Todo esse resultado só é possível graças ao trabalho integrado entre a Secretaria de Esporte e Lazer, a Secretaria de Turismo e a Gramadotur, que compreendem a importância do esporte como ferramenta de atração turística, inclusão e qualidade de vida”, destaca o secretário de Esporte e Lazer, Lucas Roldo.



MAIS DE 80 EVENTOS ESPORTIVOS EM 2025

O calendário esportivo de Gramado ultrapassará a marca de 80 eventos ao longo do ano, reforçando a pluralidade da modalidade esportiva na cidade. “Gramado, mais uma vez, demonstra sua vocação para ser um polo de excelência. Estes números reforçam o acerto da nossa estratégia de política pública na área esportiva, envolvendo nossa comunidade e trazendo resultados expressivos para a economia local. Continuaremos trabalhando de forma integrada para garantir que o esporte seja cada vez mais um vetor fundamental de atração turística e prosperidade para Gramado”, avalia o prefeito Nestor Tissot.

INFRAESTRUTURA

Gramado mantém uma das estruturas esportivas mais qualificadas da região, resultado de investimentos contínuos realizados pelo poder público. Ambientes como a Vila Olímpica, o Ginásio Perinão, os espaços públicos multiesportivos, além do apoio da rede hoteleira, formam um ecossistema preparado para receber competições de todos os portes. A manutenção e modernização constante desses espaços foram determinantes para que Gramado pudesse atrair eventos de grande porte, ampliar a oferta esportiva e consolidar-se como referência nacional em turismo esportivo.

PRINCIPAIS EVENTOS

– Super Copa Gramado de Futsal, reunindo mais de 400 atletas e cerca de 2.500 espectadores por dia durante os jogos;

– Gramado Games, com um público médio de 2.500 pessoas por dia;

– AFIA World Cup, envolvendo mais de 700 atletas de sete estados brasileiros;

– Copa Gramado Laghetto de Futebol Sub-16, que mobilizou mais de 4 mil pessoas nas competições masculinas e femininas;

– Provas de corridas, reunindo mais de 1. 800 atletas;

– Festival Nacional de Taekwondo (FENATAE), com mais de 1.100 participantes;

– Jogos do Centro Esportivo Gramadense, Etapas do Estadual Xadrez, Campeonatos de Artes Marciais, Motocross, Vôlei, Golfe, Pickleball, entre outros.