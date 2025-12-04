Círculo Saúde anuncia nova Central em Nova Petrópolis

Obra ampliará a oferta de atendimento médico e serviços especializados no município

O Círculo Saúde dará início, nos próximos meses, à obra de sua nova Central de Serviços em Saúde em Nova Petrópolis (RS). Localizada na Rua Padre Amstad, 439, no Centro, a futura unidade foi planejada para oferecer um ambiente amplo, moderno e de fácil acesso, incluindo estacionamento próximo e estrutura pensada para proporcionar mais conforto e praticidade aos beneficiários. A previsão de inauguração é para o primeiro semestre de 2026.

Atualmente, o Círculo já conta com uma Central de Atendimento no município, situada junto ao Supermercado Andreazza, na Rua Frederico Michaelsen, 129, Centro. Essa unidade permanece em funcionamento até a conclusão da nova Central e oferece exclusivamente serviços administrativos e de atendimento ao cliente. Os horários e contatos atuais — das 8h às 12h e das 13h15 às 18h, pelos telefones (54) 99682.7852 e (54) 3281.3258, além do e-mail circulonovapetropolis@circulosaude.com.br — continuam válidos até a transição para o novo endereço.

A nova Central representará um avanço significativo para a região, já que contará com consultórios médicos e oferta de serviços que não existem hoje no município dentro da estrutura do Círculo. Estão previstos atendimentos em clínica geral, fonoaudiologia e psicoterapia, além de uma equipe qualificada dedicada ao acolhimento dos beneficiários.

Outro diferencial será a presença de parceiros atuando diretamente na unidade. O Alfa Laboratórios disponibilizará serviços de análises clínicas no local, enquanto a MultiTEA – Intervenção Comportamental oferecerá atendimento especializado para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e condições associadas, fortalecendo a rede de cuidado integral disponível à comunidade.

O investimento reafirma a atenção do Círculo Saúde à região, elevando o padrão de atendimento em Nova Petrópolis, trazendo uma estrutura mais completa, moderna e preparada para acolher nossos beneficiários. O objetivo é facilitar o acesso à saúde, oferecer serviços próximos de casa e qualificar ainda mais a experiência de quem confia no trabalho da instituição.

Sobre o Círculo Saúde

Fundado em 1934, o Círculo Saúde é reconhecido como uma das maiores e mais importantes organizações do Rio Grande do Sul. Atua na oferta de soluções integradas em saúde, sendo referência em atendimento humanizado, investimento em tecnologia e excelência em serviços.

Atualmente, está presente em 80 cidades de abrangência na Serra Gaúcha, Vale do Paranhana, Vale do Caí e Litoral Norte, possuindo 145 mil beneficiários, contando com 1.100 médicos e prestadores credenciados, além de mais de 1.100 profissionais colaboradores. Oferece planos de saúde completos, odontológicos e de acidente de trabalho, além de serviços de urgência e emergência, saúde ocupacional, planos e parcerias para descontos em redes de farmácias, entre outros.

Com 90 anos de atuação, possui hospital próprio com uma das mais modernas e completas infraestruturas de saúde, sendo referência no estado. As equipes profissionais do Hospital do Círculo mantêm times multidisciplinares de médicos intensivistas, médicos especialistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, nutricionistas e psicólogos. Além disso, conta com 30 hospitais credenciados no Rio Grande do Sul.

Crédito: Círculo Saúde/Divulgação