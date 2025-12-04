Comunidade canelense pode adotar cartinhas deixadas pelas crianças na Casa do Papai Noel

A entrega dos presentes é um momento pelo qual muitas crianças anseiam na época do Natal. Mas, para algumas famílias, as condições financeiras dificultam atender aos pedidos dos pequenos. Por isso, já é tradição em Canela as caixas de correspondência em frente à Central de Informações ao Turista, na Praça João Corrêa, onde também está instalada a Casa do Papai Noel durante o 38º Sonho de Natal. Nessas caixas, a criançada pode depositar sua cartinha para o Bom Velhinho, e o público é convidado a escolher e adotar um (ou alguns) desses pedidos.

A equipe da Secretaria de Turismo e Cultura tem recebido muitas crianças levando suas cartinhas para o Noel. Agora, é a vez dos interessados a atendê-las, retirá-las. O secretário Athos Cunha reforça o pedido para que a população seja solidária e vá até a Casa do Papai Noel adotar uma carta.

Os pedidos nas cartinhas são bastante variados e vão desde brinquedos, material escolar e até alimentos. Quem for presentear, poderá escolher a carta que melhor se adeque às suas condições no momento. “O mais importante é a solidariedade e ajudar o próximo da forma que for possível”, destaca o secretário.

A Prefeitura não recebe e não realiza a entrega dos presentes, pois nas cartas já constam telefone e endereço de quem será presenteado, para que o próprio adotante combine a melhor forma de presentear. A Central de Atendimento ao Turista funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h30, e aos finais de semana e feriados das 10 às 16 horas.

Casa do Papai Noel aberta todos os dias

Desde segunda-feira, dia 8, a Casa do Papai Noel está aberta todos os dias. O público pode comparecer para levar ou retirar uma cartinha, todos os dias – até 6 de janeiro – das 14h às 18h30, e encontrar o Bom Velhinho por lá, acompanhado de seus ajudantes, aguardando para fotografar com as famílias e “conversar” sobre o comportamento dos pequenos – já que, segundo o próprio Noel, só recebe presente quem se comporta.

Confira a programação do 38º Sonho de Natal para este final de semana

4 de dezembro – quinta-feira

Decoração Urbana nas principais ruas da cidade

9h às 19h – Fornos de Canela – Praça João Corrêa (Praça do Sonho)

10h às 20h – Aldeia do Sonho – Feira de Artesanato

14h às 18h30 – Casa do Papai Noel – Praça João Corrêa (Praça do Sonho)

15h – Show de Calouros dos Bichões – Especial de Natal – Coreto / Aldeia do Sonho

17h – Bruno Quadrado – Coreto / Aldeia do Sonho

5 de dezembro – sexta-feira

Decoração Urbana nas principais ruas da cidade

9h às 21h – Fornos de Canela – Praça João Corrêa (Praça do Sonho)

10h às 22h – Aldeia do Sonho – Feira de Artesanato

11h – Show de Calouros dos Bichões – Especial de Natal – Coreto / Aldeia do Sonho

13h30 – 1979 Rock Band – Coreto / Aldeia do Sonho

14h – Abertura da 24ª Feira do Livro Josué Guimarães (Praça do Sonho com a PROGRAMAÇÃO ESPECIAL)

14h às 18h30 – Casa do Papai Noel – Praça João Corrêa (Praça do Sonho)

15h – Luiz Terra – Coreto / Aldeia do Sonho

17h – Alexandre Alves – Coreto / Aldeia do Sonho

19h – Desfile dos parques temáticos e atrativos turísticos de Canela (Ruas centrais de Canela)

19h30 – Show folclórico “Natal de Garfo & Bombacha” – Praça João Corrêa/Multipalco

21h – Contos da Catedral: O Segredo do Velho Noel

(Espetáculo de projeção mapeada e Descida do Papai Noel na Fachada da Catedral de Pedra)

6 de dezembro – sábado

Decoração Urbana nas principais ruas da cidade

9h às 21h – Fornos de Canela – Praça João Corrêa (Praça do Sonho)

9h às 21h – 24ª Feira do Livro Josué Guimarães – Praça João Corrêa (Praça do Sonho)

10h às 22h – Aldeia do Sonho – Feira de Artesanato

10h – O Tempo e a Menina – Estátuas Vivas – Uma História de Natal – Coreto / Aldeia do Sonho

11h – Chico Santo (Duo) – Coreto / Aldeia do Sonho

14h às 18h30 – Casa do Papai Noel – Praça João Corrêa (Praça do Sonho)

15h – 1979 Rock Band – Coreto / Aldeia do Sonho

16h30 – Desfile de Natal “O Livro Mágico de Receitas do Papai Noel” (Paradinha) – Saída da Igreja até final da Av. Osvaldo Aranha no entroncamento com a R. Getúlio Vargas

17h30 – Stand-up comedy “Noela Clown” – Coreto/Aldeia do Sonho

19h – Desfile dos parques temáticos e atrativos turísticos de Canela (Ruas centrais de Canela)

18h – Ballet das Mãos – Praça João Corrêa/Multipalco

19h30 – Natal Encantado APAE – Praça João Corrêa/Multipalco

21h – Contos da Catedral: O Segredo do Velho Noel

(Espetáculo de projeção mapeada e Descida do Papai Noel na Fachada da Catedral de Pedra)



7 de dezembro – domingo

Decoração Urbana nas principais ruas da cidade

9h às 21h – Fornos de Canela – Praça João Corrêa (Praça do Sonho)

9h às 21h – 24ª Feira do Livro Josué Guimarães – Praça João Corrêa (Praça do Sonho)

10h às 20h – Aldeia do Sonho – Feira de Artesanato

10h – O Tempo e a Menina – Estátuas Vivas – Uma História de Natal – Coreto / Aldeia do Sonho

11h – O Natal de Anelise – Os segredos da árvore de Natal – Coreto/Aldeia do Sonho

14h às 18h30 – Casa do Papai Noel – Praça João Corrêa (Praça do Sonho)

15h – Ricardo Leitão (Banda) – Coreto / Aldeia do Sonho

17h – Teatro com “Carlão, o Boneco” – Bonecos da Montanha – Coreto/Aldeia do Sonho

20h – Especial de Natal com Fernando Luzs – Praça João Corrêa/Multipalco

PATROCINADORES

O 38º Sonho de Natal de Canela é apresentado por Ministério da Cultura, Secretaria de Estado da Cultura e Prefeitura de Canela. Lei de Incentivo à Cultura – Lei Rouanet. Patrocínio: Havan e Governo do Estado do Rio Grande do Sul – O futuro nos une. Colaboração: Farmácias São João, Sulgás, Space Adventure e Sicredi Pioneira. Parceria: Alpen Park, Cooperativa de Crédito Cresol, Cervejaria Farol, Cervejaria Viking Bier, Corsan, Tintas Coral – Outlet das Tintas, Parque Bondinhos Canela, Parque Terra Mágica Florybal, Pompéia Pryme, Roda Canela e Skyglass. Apoio Especial: Parque do Caracol. Apoio Institucional: Associação Comercial Industrial de Canela – ACIC. Agente Cultural: AM Produções. Financiamento: Pró-Cultura | Secretaria da Cultura RS Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Realização: Prefeitura de Canela, Ministério da Cultura e Governo Federal – Brasil, do lado do povo brasileiro.

Programação completa no site sonhodenatal.com.br

Instagram: @sonhodenataloficial

Facebook: www.facebook.com/sonhodenataldecanela

Texto: Adriana Rabassa/Prefeitura de Canela