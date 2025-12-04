Edição 698, de 04 de dezembro de 2025

Confira os destaques!
Tradicional Chegada do Papai Noel na Catedral de Pedra inicia nesta sexta!
O maior símbolo do Sonho de Natal volta a iluminar a cidade com programação ampliada, Feira do Livro e novos espetáculos.
Páginas 6 a 9
PC de Canela estoura esquema que financiou 10 veículos em uma única revenda
Operação apreende arsenal e revela fraude milionária.
Página 24
Polícia Civil prende vereador Leandro Gralha
Parlamentar é acusado de coagir denunciante em caso envolvendo o Hospital.
Página 18
Mãe e bebê são atropeladas e arrastadas na faixa de segurança no Centro
Ocorrência mobiliza Brigada Militar, SAMU e comunidade.
Página 17
Opinião Forti: O Espírito Esportivo — ou a falta dele
Página 3