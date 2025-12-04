Edição 698, de 04 de dezembro de 2025

Confira os destaques!



Tradicional Chegada do Papai Noel na Catedral de Pedra inicia nesta sexta!

O maior símbolo do Sonho de Natal volta a iluminar a cidade com programação ampliada, Feira do Livro e novos espetáculos.

PC de Canela estoura esquema que financiou 10 veículos em uma única revenda

Operação apreende arsenal e revela fraude milionária.

Polícia Civil prende vereador Leandro Gralha

Parlamentar é acusado de coagir denunciante em caso envolvendo o Hospital.

Mãe e bebê são atropeladas e arrastadas na faixa de segurança no Centro

Ocorrência mobiliza Brigada Militar, SAMU e comunidade.

Opinião Forti: O Espírito Esportivo — ou a falta dele

