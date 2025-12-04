Fraude de R$ 2 milhões: Polícia Civil de Canela faz operação em revendas de veículos

Mandados foram cumpridos em Canela, Capão da Canoa, Terra de Areia e Estrela; grupo é investigado por falsificação de documentos e financiamentos fraudulentos.

A Polícia Civil de Canela deflagrou, na manhã desta quinta-feira (4), uma operação para desarticular um grupo investigado por aplicar fraudes bancárias por meio de financiamentos ilegais de veículos. De acordo com a investigação, ao menos dez automóveis Fiat Fastback teriam sido financiados em poucos dias utilizando documentos falsificados e outros artifícios fraudulentos, sempre em nome de terceiros.

Ao todo, 45 policiais civis cumpriram nove mandados de busca e apreensão nos municípios de Canela, Capão da Canoa, Terra de Areia e Estrela. As diligências abrangeram endereços ligados a revendas de veículos, bem como residências e locais vinculados a proprietários e funcionários supostamente envolvidos no esquema.

Em Canela, as buscas se concentraram em uma revenda localizada na região central da cidade, onde teriam sido concretizados os financiamentos irregulares dos dez veículos — todos do mesmo modelo.

O inquérito apura os crimes de fraude bancária, estelionato, associação criminosa, falsificação de documento e uso de documento falso, entre outras práticas ilícitas. A estimativa inicial aponta prejuízo de aproximadamente R$ 2 milhões às instituições financeiras vítimas do esquema.

Durante a operação, um dos investigados foi preso em Terra de Areia, após ser flagrado com uma arma de fogo e munições. Em Canela, também foram apreendidas munições de diversos calibres. As buscas seguem em andamento.

O delegado Vladimir Medeiros, titular da Delegacia de Polícia de Canela e responsável pela investigação, destacou que o grupo vinha sendo monitorado desde o início do ano. Nesse período, inclusive, houve a prisão de um blogueiro por participação em fraudes similares no município, fato que ajudou a aprofundar a apuração e identificar novos integrantes da organização criminosa.

A Polícia Civil segue analisando o material apreendido e adotando outras diligências para a completa elucidação dos fatos.