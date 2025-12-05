24ª Feira do Livro terá abertura oficial nesta sexta-feira em Canela

A abertura oficial da 24ª Feira do Livro Josué Guimarães acontece nesta sexta-feira, dia 5, na Praça João Corrêa, integrando a programação do 38º Sonho de Natal de Canela. A solenidade acontece às 14 horas. O prefeito Gilberto Cezar e o patrono da Feira, Clayton Oppitz, farão a abertura do evento.

Após a cerimônia serão realizados dois momentos de contação de histórias, com a lenda do “Negrinho do Pastoreio” e a leitura de “A Gralha Azul”. Já às 17h30 acontece o lançamento de cinco livros, seguido de sessão de autógrafos com os autores: Cida Wolff Cardoso Weber, de “Os Tijolos da Felicidade”; Liz Pimentel, de “Se os Olhos Falam”; Pedro Oliveira, de “Depois do Churrasco – Receitas da Doçaria Rio-Grandense – 4ª Edição”; Pipoca, de “O Menino Pipoca – Uma história de motivação para não desistir dos nossos sonhos”; e Genelci Oliveira, de “As Viagens de Carmensita”.

O evento, promovido pela Prefeitura de Canela por meio da Secretaria de Turismo e Cultura, segue até o dia 14 de dezembro com uma programação intensa, incluindo contação de histórias, lançamentos de livros, sessões de autógrafos, palestras e apresentações musicais e teatrais no Multipalco.

PATROCINADORES

O 38º Sonho de Natal de Canela é apresentado por Ministério da Cultura, Secretaria de Estado da Cultura e Prefeitura de Canela. Lei de Incentivo à Cultura – Lei Rouanet. Patrocínio: Havan e Governo do Estado do Rio Grande do Sul – O futuro nos une. Colaboração: Farmácias São João, Sulgás, Space Adventure e Sicredi Pioneira. Parceria: Alpen Park, Cooperativa de Crédito Cresol, Cervejaria Farol, Cervejaria Viking Bier, Corsan, Tintas Coral – Outlet das Tintas, Parque Bondinhos Canela, Parque Terra Mágica Florybal, Pompéia Pryme, Roda Canela e Skyglass. Apoio Especial: Parque do Caracol. Apoio Institucional: Associação Comercial Industrial de Canela – ACIC. Agente Cultural: AM Produções. Financiamento: Pró-Cultura | Secretaria da Cultura RS Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Realização: Prefeitura de Canela, Ministério da Cultura e Governo Federal – Brasil, do lado do povo brasileiro.

Programação completa no site sonhodenatal.com.br

Instagram: @sonhodenataloficial

Facebook: www.facebook.com/sonhodenataldecanela

Texto: Vanessa Ozório/Prefeitura de Canela