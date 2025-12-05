Artistas locais ganham destaque no coreto da Aldeia do Sonho de Natal de Canela

O 38º Sonho de Natal de Canela chegou com uma nova proposta neste ano, de valorizar o que é local. A partir disso, a Secretaria de Turismo e Cultura propôs a criação da Aldeia do Sonho, onde um coreto foi especialmente instalado e decorado para receber músicos, atores, mágicos, comediantes e outros artistas da cidade, que irão se apresentar até o dia 18 de janeiro, enriquecendo a programação do evento natalino. Mas, muito além disso, o espaço dá destaque a quem é canelense, apoia e ajuda a difundir as características culturais do município.

Desde o dia 20 de novembro, o coreto é palco de apresentações dos mais variados tipos. A estrutura foi pensada para shows menores, do tipo acústico ou grupos com número reduzido de componentes, com uma proposta de ser atrativo ao público durante um momento de pausa, enquanto visitam a Aldeia do Sonho em busca das bancas de artesanato ou durante um lanche na área dos food trucks, por exemplo.

A diretora do Departamento de Cultura, Sabrina Sá, reforça que um dos principais objetivos ao escalar a grade de atrações do Sonho foi escolher artistas locais, para fortalecer a economia criativa da cidade e valorizar o que é de Canela. “Este é um espaço pensado para gerar oportunidades reais para quem vive da arte. Cada apresentação valoriza a nossa identidade cultural, aproxima a comunidade e reforça o orgulho local”, destaca Sabrina.

O diretor de Eventos da Secretaria de Turismo, Joe Cardoso, informa que a região em que Canela está inserida é um celeiro de talentos culturais e artísticos, com profissionais altamente qualificados, e que poucas cidades têm o privilégio de contar com uma classe artística tão forte, por isso se projetou valorizar mais essa categoria na programação do 38º Sonho de Natal. “O turismo de eventos deve muito a essa classe, que dá identidade, emoção e excelência às nossas programações, então valorizá-los é reconhecer a base que sustenta o sucesso do nosso Natal”, ressalta.

Atrações para todos os públicos

Entre as atrações musicais que têm estado no coreto de quarta-feira a domingo, se destacam aquelas voltadas às crianças, como o teatro de bonecos e fantoches ou apresentações de mágica. Porém, os adultos também têm vez na programação, com shows de stand-up comedy e sons de artistas mais autorais, entre outros.

Para este final de semana, a programação do coreto da Aldeia do Sonho já começou! Música com Alexandre Alves, Luiz Terra, Chico Santo, Ricardo Leitão e banda, e o 1979 Rock Banda devem atrair o público de sexta-feira até o encerramento no domingo. A criançada poderá assistir ao espetáculo com estátuas vivas “O Tempo e a Menina” em dois horários, e também ao “O Natal de Anelise – Os segredos da árvore de Natal”. A comédia “Noela Clown” e o teatro com o boneco Carlão também estão na grade de atrações do findi.

Confira a programação completa do coreto deste final de semana:

05 de dezembro – sexta-feira

13h30 – 1979 Rock Band – Coreto / Aldeia do Sonho

15h – Luiz Terra – Coreto / Aldeia do Sonho

17h – Alexandre Alves – Coreto / Aldeia do Sonho

06 de dezembro – sábado

10h – O Tempo e a Menina – Estátuas Vivas – Uma História de Natal – Coreto / Aldeia do Sonho

11h – Chico Santo (Duo) – Coreto / Aldeia do Sonho

15h – 1979 Rock Band – Coreto / Aldeia do Sonho

17h30 – Stand-up comedy “Noela Clown” – Coreto/Aldeia do Sonho

07 de dezembro – domingo

10h – O Tempo e a Menina – Estátuas Vivas – Uma História de Natal – Coreto / Aldeia do Sonho

11h – O Natal de Anelise – Os segredos da árvore de Natal – Coreto/Aldeia do Sonho

15h – Ricardo Leitão (Banda) – Coreto / Aldeia do Sonho

17h – Teatro com “Carlão, o Boneco” – Bonecos da Montanha – Coreto/Aldeia do Sonho

