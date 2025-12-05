Assistência Social realiza confraternização para participantes dos Cras

A Prefeitura de Canela, por meio da Secretaria de Assistência Social, promoveu um passeio de confraternização de final de ano, para os usuários e frequentadores das oficinas dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) dos bairros Canelinha e Santa Marta. A atividade ocorreu nesta quarta-feira, dia 3, no Parque do Caracol.

O encontro proporcionou momentos de integração entre os grupos, com passeio pelo parque, visita ao novo mirante e um churrasco de confraternização. A animação ficou por conta do gaiteiro Josoé, acompanhado pelo psicólogo Bruno, que conduziram uma descontraída roda de música.

A secretária de Assistência Social, Carmen Seibt, participou da atividade e destacou sua relevância. “Atividades de integração e acolhimento são muito importantes para os participantes que frequentam estes grupos, muitos deles em situação de vulnerabilidade”, ressaltou. A secretária-adjunta, Solange Aguiar, e demais integrantes da equipe do Cras também estiveram presentes na confraternização.