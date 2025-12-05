Boteco Solidário arrecada recursos para a Casa Lar em evento neste sábado

O Boteco Solidário acontece neste sábado, 6 de dezembro, a partir das 11h30, na Casa do Campo, em Canela. Com ingresso no valor de R$ 50, todo o lucro será destinado à Casa Lar, instituição que acolhe crianças e adolescentes no município. A programação reúne música, gastronomia e um espaço preparado para receber o público com estrutura coberta e estacionamento.

O evento confirma shows de Oaboys, Boreal Bloom, Grupo Sem Apego, Rui e Mateus e DJ Jefferson Martins, que animam o dia com diferentes estilos musicais. Na parte gastronômica, Burguer 105 e Hod’s Gastronomia serão os responsáveis pelos pratos oferecidos durante a programação.

O Boteco Solidário ocorre no Rancho Jane, número 1553. Em caso de chuva, o espaço conta com cobertura para garantir a realização das atrações. Com proposta comunitária, o encontro busca unir diversão e solidariedade em prol do atendimento oferecido pela Casa Lar.