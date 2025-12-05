Canela abre votação popular para projeto que amplia atendimento a crianças e adolescentes com TEA

O município de Canela está participando de uma consulta popular para captar recursos destinados ao Projeto de Reordenamento e Estruturação do Cuidado em Saúde Mental para Crianças e Adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A iniciativa, apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde, concorre a uma emenda parlamentar da deputada federal Denise Pessoa.

O projeto busca qualificar e ampliar o atendimento especializado oferecido pelo CAPS I e por outros serviços da rede municipal. A proposta prevê melhorias no diagnóstico precoce, no tratamento e na reabilitação, com a formação de equipes multidisciplinares e estrutura adequada à demanda crescente. Hoje, o município enfrenta filas, falta de profissionais e limitações físicas para atender crianças e adolescentes neurodivergentes.

De acordo com a Secretaria, a implementação do projeto deve reforçar o cuidado integral em saúde mental infantojuvenil, seguindo diretrizes do SUS e garantindo intervenções mais efetivas para famílias que dependem do serviço público.

A votação é aberta à população, e o apoio popular é decisivo para que Canela receba os recursos necessários. Para participar, basta acessar o link da proposta e registrar o voto.

Para votar:

Reordenamento e Estruturação do Cuidado em Saúde Mental para Crianças e Adolescentes no Espectro Autista – CAPS I

https://participa.denisepessoa.com.br/processes/participa-2026/f/8/proposals/1135

A participação da comunidade é fundamental para ampliar e qualificar o atendimento às crianças e adolescentes com TEA no município.