Canela: Ruas com obras de esgoto terão bloqueios temporários para detonação de rochas na próxima semana

Para viabilizar a expansão da rede coletora de esgoto em Canela, a Corsan realizará bloqueios temporários em vias específicas do município, na próxima semana, para a detonação de rochas por equipes especializadas. A intervenção ocorrerá nas ruas Patrício Zini Sobrinho, na esquina com a Paulino Zini, e na própria Paulino Zini, entre os dias 8 e 12. Nesse período, será necessária a interrupção do trânsito para que a intervenção possa ser realizada.

As atividades serão executadas entre 7h e 18h, se as condições climáticas forem favoráveis. A Corsan recomenda que motoristas e pedestres redobrem a atenção ao circularem pelas áreas em obras e observem a sinalização para utilização das rotas alternativas.