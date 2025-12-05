Com superprodução artística, Nativitaten valoriza talentos locais no 40° Natal Luz de Gramado

O espetáculo mais tradicional do 40° Natal Luz de Gramado, o Nativitaten, valoriza os talentos locais. Com uma superprodução, o elenco é formado por mais de 70 artistas, entre solistas, coralistas, bailarinas, percussionistas e atores. Realizado no lago do Centro de Eventos Serra Park, o show acontece às quintas e sábados, às 20h, e celebra o nascimento de Cristo com música ao vivo, performances artísticas, efeitos pirotécnicos e projeções visuais. No entanto, excepcionalmente nesta semana, o espetáculo acontece no domingo (7). Com a mudança, o Grande Desfile de Natal terá apresentações nesta sexta-feira (5) e no sábado (6), também às 20h, na avenida das Hortênsias.

Conforme o diretor do Nativitaten, Heitor Knorst, o intuito é fomentar a cultura local. “As pessoas daqui têm o pertencimento de estar fazendo algo para o lugar onde vivem”, explica. Segundo Knorst, o show foi pensado para equilibrar emoção e fantasia. A proposta é unir os aspectos sagrado e lúdico do Natal em uma apresentação para toda a família. “Queríamos alcançar as famílias com crianças, que muitas vezes não vinham ao Nativitaten. Por isso, o repertório começa com músicas reflexivas, lembrando o nascimento de Jesus Cristo, e depois entra na magia do Natal, com Papai Noel, dança e um tom mais festivo”, complementa O diretor destaca que o palco deste ano é o maior já utilizado na história do evento e conta com sete telões, duas escadas, chafariz e elevador com até seis metros de altura. A cada apresentação, mais de 1.200 disparos de fogos de artifício iluminam o céu.

Uma das principais novidades desta edição é o Lounge Premium, espaço instalado dentro do lago, que proporciona uma experiência ainda mais imersiva ao público. “Neste espaço, o espectador acompanha tudo de perto, com um campo de visão livre para os artistas e uma perspectiva privilegiada dos efeitos pirotécnicos”, afirma Knorst. Quem adquire essa modalidade de ingresso conta ainda com coquetel de recepção e uma apresentação exclusiva antes do início do espetáculo. Por estar integrado ao cenário do show, o lounge oferece uma vivência ao ar livre e em sintonia com toda a proposta artística.

A percussionista gramadense Ticiane da Silva, que participa do Nativitaten pelo segundo ano, destaca a satisfação de estar envolvida no espetáculo. “Ser daqui e participar de um evento tão grandioso, que atinge tantas pessoas, é motivo de orgulho. Neste ano, estar tão perto do público, olhando nos olhos das pessoas, torna a experiência ainda mais especial”, diz. A dançarina Mariela Drechsler, que integra o grupo pela terceira edição, também compartilha sua satisfação. “Começamos os ensaios em setembro e, desde então, é muito gratificante fazer parte deste elenco. O palco é lindo e a energia do público é surreal”, conta.

O 40° Natal Luz de Gramado, que segue até o dia 18 de janeiro de 2026, é apresentado pelo Ministério da Cultura, Secretaria de Estado da Cultura e Bradesco, Lei de Incentivo à Cultura. Apresentação: Bradesco. Patrocinador master: Gav Resorts. Copatrocínio: Bradesco Seguros, Coca-Cola e CPFL RGE. Participação especial: Governo do Rio Grande do Sul. Apoio: Havan, RBT Internet, Vinícola Miolo, Hasam Group e Docile. Hospedagem oficial: Laghetto Hotéis, Resorts & Experiências. Parceiro sustentável: Tereos Açúcar e Energia Brasil. Tiqueteira oficial: Eleven Tickets. Agente cultural: Marca Produções. Financiamento: PRÓ-CULTURA, Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul. Promoção: Prefeitura Municipal de Gramado. Realização: Gramadotur e Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil – Do lado do Povo Brasileiro. Os ingressos para os espetáculos podem ser adquiridos em natalluzdegramado.com.br.

PROGRAMAÇÃO DO FINAL DE SEMANA

Sexta-feira (5)

16h: Flocos e o Mistério de Natal – Vila de Natal (Natal Luz Para Todos)

17h: Illusion Show – Especial de Natal – Henry & Klauss – Palácio dos Festivais

19h: Show Natal Gaúcho – Com Pepeu Gonçalves – Rua Coberta (Natal Luz Para Todos)

20h: Espetáculo de Acendimento de Luzes – Av. das Hortênsias (Natal Luz Para Todos)

20h: Luz Magia e Emoção: Uma Jornada de 40 Anos de Natal – Lago Joaquina Rita Bier (Natal Luz Para Todos)

20h: O Grande Desfile de Natal – Av. das Hortênsias

Sábado (6)

11h30: Orquestra Jovem – Rua Coberta (Natal Luz Para Todos)

14h: Illusion Show – Especial de Natal – Henry & Klauss – Palácio dos Festivais

15h30: Embaixadores da Magia – Pocket show pelas ruas da cidade (Natal Luz Para Todos)

16h: Bonecos Contam Histórias – Um Natal Iluminado – Vila de Natal (Natal Luz Para Todos)

17h: Illusion Show – Especial de Natal – Henry & Klauss – Palácio dos Festivais

19h: Juliano Bolfe – Rua Coberta (Natal Luz Para Todos)

20h: Espetáculo de Acendimento de Luzes – Av. das Hortênsias (Natal Luz Para Todos)

20h: Luz Magia e Emoção: Uma Jornada de 40 Anos de Natal – Lago Joaquina Rita Bier (Natal Luz Para Todos)

20h: O Grande Desfile de Natal – Av. das Hortênsias

Domingo (7)

11h30: Coral Municipal Cultural de Pareci Novo e Coral Municipal de Brochier – Rua Coberta (Natal Luz Para Todos)

14h: Illusion Show – Especial de Natal – Henry & Klauss – Palácio dos Festivais

15h30: Embaixadores da Magia – Pocket show pelas ruas da cidade (Natal Luz Para Todos)

16h: As histórias que o Papai Noel nunca contou – Vila de Natal (Natal Luz Para Todos)

17h: Illusion Show – Especial de Natal – Henry & Klauss – Palácio dos Festivais

19h: Lady Boots – Rua Coberta (Natal Luz Para Todos)

20h: Espetáculo de Acendimento de Luzes – Av. das Hortênsias (Natal Luz Para Todos)

20h: Luz Magia e Emoção: Uma Jornada de 40 Anos de Natal – Lago Joaquina Rita Bier (Natal Luz Para Todos)

20h: Nativitaten – Serra Park