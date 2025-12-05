Dezembro Vermelho: Canela se mobiliza pela prevenção contra a Aids/HIV



Há pouco mais de 30 anos, um diagnóstico de Aids/HIV era uma sentença de morte, pois pouco se sabia sobre a doença e o vírus. Hoje, as pessoas que convivem com a enfermidade levam uma vida normal, desde que sigam o tratamento orientado pelos profissionais que fazem seu acompanhamento. Em Canela, o Centro Regionalizado de Atenção Integral e Prevenção às Infecções Sexualmente Transmissíveis (Craip) oferece esse suporte aos pacientes há dez anos, com realização de testes rápidos, distribuição de preservativos e agendamento de consultas com médicos, enfermeiros, assistentes sociais e psicólogos.

No Brasil, de acordo com dados do Ministério da Saúde, cerca de 960 mil pessoas vivem com HIV e 40 mil casos novos são descobertos a cada ano. Na Região das Hortênsias, 574 pessoas têm esse diagnóstico. A coordenadora do Craip, Caline Andrade, destaca que o Centro de Atenção de Canela atende não só os canelenses, como também recebe público das cidades de Gramado, Linha Nova, Picada Café e Nova Petrópolis, funcionando de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12h e das 13h às 16h30, na Rua João Pessoa, 104, Centro do município.

Prevenção ao HIV/Aids



Além de ser o ponto de acompanhamento e apoio dos pacientes soropositivos, o Craip também promove palestras e eventos, com a finalidade de divulgar o vírus HIV e a doença Aids, e também realiza encontros com os serviços de saúde da região para discutir tratamentos e formas de prevenção.

Nesta quinta-feira, dia 4, por exemplo, a equipe do Centro Regionalizado de Canela se reuniu com profissionais de saúde da Prefeitura de Gramado para tratar sobre a campanha Dezembro Vermelho. Além disso, a Catedral de Pedra estará iluminada em vermelho até o final do mês, em referência à prevenção contra a Aids/HIV.

Entre as estratégias preventivas conhecidas está o uso de preservativo em toda a relação sexual, o não compartilhamento de seringas no uso de drogas injetáveis, a profilaxia pré-exposição (PREP) e a profilaxia pós-exposição (PEP).

A coordenadora Caline explica que basicamente a PREP consiste no uso diário ou sob demanda de medicamentos antirretrovirais pelas pessoas soronegativas que têm maior risco de exposição ao vírus. Já a PEP trata-se de uma medida de emergência em que o indivíduo utiliza a medicação para prevenir a infecção após uma situação de risco.

Testagens frequentes para as pessoas com vida sexual ativa, a fim de diagnosticar o HIV e iniciar o tratamento o mais cedo possível, também estão entre as orientações recomendadas pelo Craip. “Dessa forma, haverá menor possibilidade de desenvolver as chamadas doenças oportunistas, como a tuberculose, por exemplo”, reforça a coordenadora do serviço.

A Prefeitura de Canela, a qual o Craip é ligado por meio da Secretaria de Saúde, reforça que todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) da cidade, além do Hospital de Caridade de Canela, realizam testagem rápida para infecções sexualmente transmissíveis (ISTs). Mais informações podem ser obtidas através do telefone e WhatsApp do serviço (54) 3282.5179.