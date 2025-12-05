Disputa da final da Série Ouro inicia na segunda-feira

A final do Campeonato Municipal de Futsal Série Ouro de Canela terá início na próxima semana. Nos confrontos de volta da semifinal, a equipe Galera da Estevão superou a AAJA por 5 a 3, enquanto o Bola 8/R7 venceu o MB Sports por 7 a 3. Com estes resultados, Galera da Estevão e Bola 8/R7 garantiram vaga na decisão.
A primeira partida da final acontece na segunda-feira, dia 8, a partir das 20 horas, no Ginásio Carlinhos da Vila. O jogo decisivo será realizado no dia 11 de dezembro, no mesmo local. A competição é promovida pela Prefeitura de Canela, por meio do Departamento Municipal de Esporte e Lazer (DMEL). Mais informações estão disponíveis no site: www.copafacil.com/2025ourocanela.