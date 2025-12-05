Elias Paludo Incorporações celebra 20 anos e lança o Residencial Lucce em Canela

Evento no Grande Hotel marcou uma noite de reconhecimento, inovação e compromisso com o futuro da cidade

A noite de quinta-feira, 27, foi marcada por emoção e celebração no Grande Hotel Canela, durante o lançamento oficial do Residencial Lucce, novo empreendimento da Elias Paludo Incorporações. O evento reuniu convidados, parceiros e autoridades em um encontro que uniu história, reconhecimento e visão de futuro.

Dividido em dois momentos especiais, o evento começou com uma apresentação que revisitou a trajetória da empresa, desde sua chegada a Canela até a consolidação de seus 20 anos de atuação no mercado imobiliário local. Ao longo das últimas duas décadas, a Elias Paludo Incorporações se destacou pela inovação, responsabilidade e profundo respeito pela cidade.

Ao final desta primeira etapa, o empresário Elias Paludo recebeu uma Menção de Aplausos da Câmara de Vereadores de Canela, homenagem que reconhece sua contribuição para o desenvolvimento urbano e social do município.

Na segunda parte do evento, Ramadan Paludo apresentou os principais diferenciais do Residencial Lucce, novo lançamento da incorporadora. O projeto nasce com duas certificações de bem estar e sustentabilidade, reforçando o compromisso da empresa com a qualidade de vida e a construção responsável. Entre as características marcantes estão as esquadrias piso teto, que ampliam a entrada de luz natural e criam ambientes mais abertos, leves e conectados ao exterior.

O nome Lucce faz referência à palavra italiana luce, que significa luz. O conceito se reflete tanto na arquitetura quanto na proposta do empreendimento, que busca iluminar, ampliar e elevar a experiência de morar bem.

Com raízes em uma empresa familiar do setor de calçados e vestuário, que hoje soma quase 40 lojas no Rio Grande do Sul, a Elias Paludo Incorporações surgiu com a missão de entregar empreendimentos que valorizam qualidade de vida, excelência construtiva e equilíbrio com o meio ambiente.

Desde 2005, a incorporadora concentra seu foco no mercado de Canela. Ao longo dos anos, já entregou 13 empreendimentos no município, totalizando 358 apartamentos, todos com localização estratégica e arquitetura pensada para proporcionar a melhor experiência aos moradores.

O Residencial Lucce representa a maturidade e o propósito da empresa. É uma síntese da visão que orienta sua trajetória em Canela e aponta para o futuro da construção local.

Mais informações em https://www.eliaspaludo.com.br/lucce/

Este conteúdo é um publieditorial de Elias Paludo Incorporações

Fotos e vídeos: Divulgação