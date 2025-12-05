Rozangela Allves é destaque no Prêmio Marketing Strategy Women’s Legacy 2025

Evento realizado em São Paulo valorizou iniciativas que impulsionam o protagonismo das mulheres no mercado.

A Fundação Brasileira de Marketing (FBM) anunciou em São Paulo, na última quarta-feira (03/12), os projetos aprovados na primeira edição do Prêmio Marketing Strategy Women’s Legacy. A iniciativa dedicada a reconhecer ações, campanhas, produtos e serviços que geram impacto positivo e ampliam o legado das mulheres no mercado brasileiro, contou com 59 projetos inscritos. A jornalista e desenvolvedora de negócios, Rozangela Allves, radicada há 25 anos em Gramado, foi uma das profissionais reconhecidas na premiação.

Com o case ‘Estratégia de comunicação que conecta, inspira e deixa legado’, da sua empresa Mercatus, Rozangela Allves foi premiada na categoria Produtos e Serviços. O Prêmio Marketing Strategy Women’s Legacy também reconheceu projetos de marcas como Bayer, Espaço Laser, ABNT, RJ + Investimentos, entre outras.

O reconhecimento à profissional

“Ser surpreendida com o Prêmio Marketing Strategy Women’s Legacy 2025, da Fundação Brasileira de Marketing, foi uma emoção que ainda estou processando. Receber um reconhecimento desse porte, especialmente sem ser associada à entidade e justamente no momento em que dou meus primeiros passos profissionais em São Paulo, tem um significado imenso. É como se a vida confirmasse, com delicadeza e força ao mesmo tempo, que cada escolha valeu a pena”, relata Rozangela Allves, que é CEO da Mercatus Comunicação – tem no seu escopo o site Melhor do Sul, e o projeto de Vinhos: Sommmos Wine Tasting, além de ser idealizadora da Feijoada da Solidariedade e de diversos projetos que conectam comunicação, marketing, cultura, turismo e enogastronomia.

Segundo a profissional, trata-se de um prêmio que simboliza não apenas uma conquista individual, mas um marco em uma jornada construída com trabalho intenso, reinvenção constante, coragem de mudar e a profunda crença no poder das conexões. “Em um estado onde a economia pulsa em velocidade acelerada, chegar e já ser vista, acolhida e reconhecida é algo que me emociona profundamente”, comenta, enfatizando que a atuação em São Paulo é paralela aos projetos que seguirá conduzindo na Serra Gaúcha. Rozangela complementa: “Este prêmio reforça minha missão: seguir entregando resultados, gerando impacto autêntico e honrando cada conexão que a vida me oferece. Que venha o próximo capítulo — agora com ainda mais propósito, responsabilidade e gratidão”.

A premiação e os caminhos inclusivos

O Prêmio Marketing Strategy Women’s Legacy, conforme Cláudio Conz, presidente da FBM, reconhece a capacidade de transformar iniciativas em impacto real. “O nível dos trabalhos apresentados confirma que estamos diante de uma evolução importante no mercado”, acrescenta. Já Lu Carmo, vice-presidente da FBM, estaca o propósito da premiação: “O Women’s Legacy nasce para reconhecer quem está construindo caminhos mais inclusivos, mais acessíveis e mais significativos para as mulheres no Brasil. Ver tantas empresas comprometidas com diversidade, representatividade e inovação mostra que estamos avançando — e que esse reconhecimento é fundamental para inspirar o próximo ciclo de mudanças”.

A premiação recebeu 59 projetos, dos quais 46 foram classificados e avaliados por um júri independente, composto exclusivamente por profissionais sem vínculo com as organizações participantes. Ao final do processo, 42 projetos foram aprovados, representando diferentes setores e refletindo a maturidade das estratégias corporativas voltadas ao público feminino.

No evento, foi distribuído o suplemento especial do Prêmio Marketing Strategy Women’s Legacy, uma publicação dedicada a apresentar em detalhes os projetos aprovados nesta primeira edição. O material reúne as iniciativas que têm gerado impacto real na vida das mulheres, destacando estratégias, propósitos, resultados e a força transformadora das empresas envolvidas. O conteúdo completo está disponível no link: https://www.flipsnack.com/7FFF7EAA9F7/strategy-womens-cases-2025.html

O evento do Prêmio Marketing Strategy Women’s Legacy foi marcado por emoção, propósito e reconhecimento. A cerimônia em São Paulo reuniu empresas, lideranças, especialistas e representantes das iniciativas avaliadas. A FBM destaca que esta premiação não é apenas uma celebração, mas um convite para que mais empresas abracem a causa, ampliem suas ações e fortaleçam o legado feminino dentro e fora das organizações. A Fundação já garante a realização do Prêmio em 2026 e as informações de inscrição serão abertas em breve no site www.fbm.org.br

A Fundação Brasileira de Marketing

A FBM (Fundação Brasileira de Marketing) é uma instituição sem fins lucrativos, com mais de 50 anos de experiência, dedicada a promover o desenvolvimento do marketing no Brasil. A FBM oferece uma ampla gama de produtos e serviços, incluindo cursos, pesquisas, eventos e publicações. A FBM está comprometida em ajudar as empresas a construírem o futuro do marketing. Saiba mais em www.fbm.org.br

A jornalista e desenvolvedora de negócios, Rozangela Allves

Rozangela Allves, jornalista e desenvolvedora de negócios, é CEO da Mercatus Comunicação, que tem no seu escopo o site Melhor do Sul e o projeto de Vinhos: Sommmos Wine Tasting, além de ser idealizadora da Feijoada da Solidariedade e de diversos projetos que conectam comunicação, marketing, cultura, turismo e enogastronomia.

Sua atuação é marcada pela criação de soluções inovadoras que geram impacto, fortalecem marcas e ampliam oportunidades de relacionamento empresarial. Com experiência consolidada em comunicação estratégica, vendas e gestão comercial, Rozangela atua na construção de pontes entre empresas, pessoas e mercados, sempre com foco em resultados consistentes e em parcerias de valor. “Meu trabalho é conectar pessoas, ideias e propósitos — e transformar isso em resultado”, explica.

Confira as empresas e os cases vencedores:

ABA

CATEGORIA: DIVERSIDADE E INCLUSÃO

Case: Confraria das Mulheres

ABNT

CATEGORIA: DIVERSIDADE E INCLUSÃO

Case: O pioneirismo da ABNT na prevenção e combate à violência contra as mulheres

AMANCO WAVIN

CATEGORIA: DIVERSIDADE E INCLUSÃO

Case: Lidere como uma mulher

AMEI CABELOS

CATEGORIA: PRODUTOS E SERVIÇOS

Case: Transformando fios em soluções

APETIT

CATEGORIA: DIVERSIDADE E INCLUSÃO

Case: Programa de aprendizagem para nutricionistas

ARTPLAN

CATEGORIA: DIVERSIDADE E INCLUSÃO

Case: Equidade de gênero e enfretamento à violência

BAYER

CATEGORIA: DIVERSIDADE E INCLUSÃO

Case: Prêmio Mulheres do Agro

BOAT SHOW

CATEGORIA: DIVERSIDADE E INCLUSÃO

Case: Mulheres no Setor Naútico

BRAUN

CATEGORIA: PRODUTOS E SERVIÇOS

Case: Cristo Redentor em alerta

CTE

CATEGORIA: PRCERIA COM FORNECEDORES

Case: De termos institucionais a soluções estratégicas

COMUNIKE

CATEGORIA: PRODUTOS E SERVIÇOS

Case: Almee Instituto

COZIMAX

CATEGORIA: PRODUTOS E SERVIÇOS

Case: Comunicação fora do comum

DIGITAL MEDIA STRATEGIC

CATEGORIA: DIVERSIDADE E INCLUSÃO

Case: Abrindo Caminhos

ELEPHAN

CATEGORIA: DIVERSIDADE E INCLUSÃO

Case: Uma Startup Tech Feminina no centro do debate de inovação B2B

ESSENCE

CATEGORIA: PRODUTOS E SERVIÇOS

Case: Marias que protegem, Marias que libertam

ESPAÇO LASER

CATEGORIA: DIVERSIDADE E INCLUSÃO

Case: Projeto AME

ESPAÇO LASER

CATEGORIA: DIVERSIDADE E INCLUSÃO

Case: Programa Laços

EXCLUSIVA SEX

CATEGORIA: DIVERSIDADE E INCLUSÃO

Case: Zaira – dispositivo íntimo

FRANCAL FEIRAS

CATEGORIA: DIVERSIDADE E INCLUSÃO

Case: Espaço Família – Inclusão e acolhimento no ambiente de negócios

FERA ATACADO

CATEGORIA: DIVERSIDADE E INCLUSÃO

Case: Rodada de Negócios

GALERIA.AG

CATEGORIA: DIVERSIDADE E INCLUSÃO

Case: Porta de Entrada

GEORGINA MATOS

CATEGORIA: DIVERSIDADE E INCLUSÃO

Case: Farofa Gastronomia

HIATO

CATEGORIA: DIVERSIDADE E INCLUSÃO

Case: Semana da Mulher Softys Brasil 2024

IAM – INSTITUTO MOR EM MECHAS

CATEGORIA: DIVERSIDADE E INCLUSÃO

Case: Transformando Vidas

IVG BRASIL – IVECO GROUP

CATEGORIA: PARCERIA COM FORNECEDORES

Case: Nexpro Infinity

JANDAIA

CATEGORIA: PRODUTOS E SERVIÇOS

Case: Caderno com inteligência artificial

LEADERSHE

CATEGORIA: DIVERSIDADE E INCLUSÃO

Case: Mais que fórmulas

MERCATUS

CATEGORIA: PRODUTOS E SERVIÇOS

Case: Estratégia de comunicação que conecta, inspira e deixa legado

MULHER EM CONSTRUÇÃO

CATEGORIA: DIVERSIDADE E INCLUSÃO

Case: Projeto Cimento & Batom

MARK UP

CATEGORIA: DIVERSIDADE E INCLUSÃO

Case: Da liderança ao legado

NOVA ERA

CATEGORIA: DIVERSIDADE E INCLUSÃO

Case: Um toque muda tudo

NTT DATA

CATEGORIA: DIVERSIDADE E INCLUSÃO

Case: It for girls

PIERA

CATEGORIA: DIVERSIDADE E INCLUSÃO

Case: Quatro vezes em quatro anos

PRONTO!

CATEGORIA: DIVERSIDADE E INCLUSÃO

Case: Programa careira, substantivo feminino

PUBLICIS GROUPE BRASIL

CATEGORIA: DIVERSIDADE E INCLUSÃO

Case: Programe Entre

PROJETO CONVERSA DE MULHER

CATEGORIA: DIVERSIDADE E INCLUSÃO

Case: Projeto Conversa de Mulher

REDE MULHERES EMPREENDEDORAS

CATEGORIA: PRODUTOS E SERVIÇOS

Case: Compras inclusivas com negócios de mulheres

RJ + INVESTIMENTOS

CATEGORIA: DIVERSIDADE E INCLUSÃO

Case: Da primeira liderança feminina ao impacto em 149mil mulheres

RUSSEL BEDFORD BRASIL

CATEGORIA: DIVERSIDADE E INCLUSÃO

Case: Comitê Diversidade

SABIN

CATEGORIA: DIVERSIDADE E INCLUSÃO

Case: Programa Viva Mulher

ZURICH SEGGUROS

CATEGORIA: DIVERSIDADE E INCLUSÃO

Case: Equal Pay