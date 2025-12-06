Canela + Verde: evento acontece neste domingo no Parque do Palácio com ações ecológicas e trilha com pets

A Feira Canela + Verde será realizada neste domingo, dia 7, no Parque do Palácio. Nesta edição, o evento contará com atividades especiais em alusão à campanha Dezembro Verde, que alerta para o combate ao abandono e aos maus-tratos de animais. A programação inclui caminhadas ecológicas e a “Trilha do Bem com pet”. A ação é promovida pela Prefeitura de Canela, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo, e ocorre das 14 às 17 horas.

O público poderá participar das já tradicionais atrações da feira, como distribuição de mudas de plantas nativas, recolhimento de resíduos eletrônicos, feira de produtos de agricultores e artesãos locais e a feira de adoção de animais, promovida pelo Centro Municipal de Proteção aos Animais (Cempra).

Segundo os organizadores, um dos destaques desta edição será a “Trilha do Bem com pet”, realizada no parque com acompanhamento de um biólogo, que apresentará informações sobre os biomas, fauna, flora e demais curiosidades do local.

A programação contará, ainda, com orientações sobre guarda responsável, entrega de fitas verdes alusivas ao Dezembro Verde, fotos temáticas com pets e outras atividades educativas.

Mostra de cinema

Após o encerramento das atividades da Feira Canela + Verde será realizada, no mesmo local, às 19 horas, a Mostra Mercosul de Cinema, promovida pelos Amigos do Parque e pelo Canella Cineclube, com apoio de uma operadora de internet local.

PROGRAMAÇÃO

14h – Recepção dos participantes e concentração dos pets

Entrega de fitinhas verdes

Adoção de pets

Orientações iniciais sobre a trilha

14h20 – Abertura oficial

Doação de mudas e composto

Artesãos e MEIs

Recolhimento de lixo eletrônico

Atividades infantis

Importância do combate ao abandono de animais

14h40 – Início da Caminhada Educativa Verde / Trilha do Bem com Pet

Trilha leve guiada

Explicações sobre biomas, fauna, flora e curiosidades

Paradas para educação ambiental

Ações de conscientização sobre guarda responsável

Cuidados e orientações para participação com pets

15h30 – Espaço Natal Pet

Fotos temáticas de Natal com pets

Interação e socialização dos animais

16h00 – Feira de Adoção Especial

Apresentação dos animais disponíveis

Orientações sobre adoção responsável

16h40 – Encerramento da trilha

Entrega de certificados simbólicos

16h50 – Observação do pôr do sol

17h – Finalização do evento

Texto: Vanessa Ozório/Prefeitura de Canela

Foto: Izaque Santos/Prefeitura de Canela