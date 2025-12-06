Canela + Verde: evento acontece neste domingo no Parque do Palácio com ações ecológicas e trilha com pets

A Feira Canela + Verde será realizada neste domingo, dia 7, no Parque do Palácio. Nesta edição, o evento contará com atividades especiais em alusão à campanha Dezembro Verde, que alerta para o combate ao abandono e aos maus-tratos de animais. A programação inclui caminhadas ecológicas e a “Trilha do Bem com pet”. A ação é promovida pela Prefeitura de Canela, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo, e ocorre das 14 às 17 horas.
O público poderá participar das já tradicionais atrações da feira, como distribuição de mudas de plantas nativas, recolhimento de resíduos eletrônicos, feira de produtos de agricultores e artesãos locais e a feira de adoção de animais, promovida pelo Centro Municipal de Proteção aos Animais (Cempra).
Segundo os organizadores, um dos destaques desta edição será a “Trilha do Bem com pet”, realizada no parque com acompanhamento de um biólogo, que apresentará informações sobre os biomas, fauna, flora e demais curiosidades do local.
A programação contará, ainda, com orientações sobre guarda responsável, entrega de fitas verdes alusivas ao Dezembro Verde, fotos temáticas com pets e outras atividades educativas.
Mostra de cinema
Após o encerramento das atividades da Feira Canela + Verde será realizada, no mesmo local, às 19 horas, a Mostra Mercosul de Cinema, promovida pelos Amigos do Parque e pelo Canella Cineclube, com apoio de uma operadora de internet local.
PROGRAMAÇÃO
14h – Recepção dos participantes e concentração dos pets
Entrega de fitinhas verdes
Adoção de pets
Orientações iniciais sobre a trilha
14h20 – Abertura oficial
Doação de mudas e composto
Artesãos e MEIs
Recolhimento de lixo eletrônico
Atividades infantis
Importância do combate ao abandono de animais
14h40 – Início da Caminhada Educativa Verde / Trilha do Bem com Pet
Trilha leve guiada
Explicações sobre biomas, fauna, flora e curiosidades
Paradas para educação ambiental
Ações de conscientização sobre guarda responsável
Cuidados e orientações para participação com pets
15h30 – Espaço Natal Pet
Fotos temáticas de Natal com pets
Interação e socialização dos animais
16h00 – Feira de Adoção Especial
Apresentação dos animais disponíveis
Orientações sobre adoção responsável
16h40 – Encerramento da trilha
Entrega de certificados simbólicos
16h50 – Observação do pôr do sol
17h – Finalização do evento
Texto: Vanessa Ozório/Prefeitura de Canela
Foto: Izaque Santos/Prefeitura de Canela