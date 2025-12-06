Começa a 24ª Feira do Livro Josué Guimarães em Canela; programação segue até dia 14

A 24ª Feira do Livro Josué Guimarães, em Canela, foi aberta oficialmente na tarde desta sexta-feira, dia 5, integrando a 38ª edição do Sonho de Natal. Manifestação do prefeito Gilberto Cezar; do secretário de Turismo e Cultura, Athos Cunha; e do patrono do evento, Clayton Opptiz; deram início oficial às atividades da programação – que segue até 14 de dezembro, com momentos de contação de histórias, palestras, lançamentos de livros e sessões de autógrafos com autores. Alunas da Escola Cônego João Marchesi também realizaram intervenção artística na abertura da feira, com dança e poesia.

Em sua manifestação na cerimônia, o prefeito Gilberto Cezar destacou o quanto a leitura é capaz de mudar a vida das pessoas, enriquecendo o vocabulário e melhorando as relações interpessoais. Ele também traçou um paradoxo entre a inteligência artificial e os livros e lembrou que a leitura é uma importante ferramenta de formação pessoal, sendo acessível para todos. “É através da Feira do Livro, em um ambiente público como a Praça João Corrêa, que a comunidade pode ter acesso aos livros, à contações de histórias, à cultura, e isso abre a mente. As pessoas, hoje em dia, estão muito no ambiente digital – e isso se tornou um vício. Muitas vezes não é preciso nem pensar muito para que a inteligência artificial, por exemplo, crie algo, mas isso vai se esgotar em algum momento, e o livro não, vai permanecer assim como existe há centenas de anos”, garantiu.

O patrono da Feira do Livro de 2025, Clayton Opptiz, falou sobre a relação dos livros com as novas tecnologias, garantindo que ambas as coisas podem estar juntas. Dando continuidade ao tema levantado pelo prefeito, ele afirmou também que as pessoas com hábito de leitura desde cedo terão muito mais facilidade para falar com a inteligência artificial. “Os livros nunca deixaram de ser importantes e não são excludentes das tecnologias. Os livros, os celulares e os tablets se completam”, afirmou o escritor canelense.

Confira a programação completa para o final de semana

Sábado (06/12)

10h – Palestra sobre o livro dos Mbya Guarani e contação do Mito Guarani, com o Cacique Marcelino Kuaray Nhe’ery e o Coral Guarani – Ciclo de Palestras Circuito 3×4 Canela: Diversidade e Arte em Cena.

13h30 – Espetáculo Teatral “Os Consertadores de Histórias”, da Lelei Produções

15h30 – Roda de conversa entre cronistas e escritores, com Santa Sede

18h – Ballet das Mãos

19h – Desfile dos parques temáticos e atrativos turísticos de Canela (Ruas centrais)

19h30 – Natal Encantado APAE

Domingo (07/12)

10h – Oficina “Oralidade e trajetória do tambor no RS”, com Adilson Fontoura e Alan Lima – Ciclo de Palestras Circuito 3×4 Canela: Diversidade e Arte em Cena.

13h30 – Mesa Literária “Identidade e cultura – Como a poesia influência na construção do autoconhecimento de crianças e adolescentes – Slam Lírica das Ruas, com Jéssica Gonçalves.

15h30 – Palestra e Roda de Capoeira “O Jeito Liberdade de Ser” – Grupo Liberdade – Ciclo de Palestras Circuito 3×4 Canela: Diversidade e Arte em Cena.

17h30 – Lançamento de livros e sessão de autógrafos com os autores:

“Canela Passado a Limpo – 2ª Edição”, de Olmiro Reis

“Suárez – 339 Dias no Brasil”, de Davi Lima de Oliveira

“Coletânea de Crônicas de autores da Serra Gaúcha”, de Tânia Pereira, Paty Viale e outros cronistas

“Patrimônio Cultural de Canela – Proteção aos Bens Materiais de Valor Histórico”, de Márcio Cavalli.

20h – Especial de Natal com Fernando Luzs

PATROCINADORES

O 38º Sonho de Natal de Canela é apresentado por Ministério da Cultura, Secretaria de Estado da Cultura e Prefeitura de Canela. Lei de Incentivo à Cultura – Lei Rouanet. Patrocínio: Havan e Governo do Estado do Rio Grande do Sul – O futuro nos une. Colaboração: Farmácias São João, Sulgás, Space Adventure e Sicredi Pioneira. Parceria: Alpen Park, Cooperativa de Crédito Cresol, Cervejaria Farol, Cervejaria Viking Bier, Corsan, Tintas Coral – Outlet das Tintas, Parque Bondinhos Canela, Parque Terra Mágica Florybal, Pompéia Pryme, Roda Canela e Skyglass. Apoio Especial: Parque do Caracol. Apoio Institucional: Associação Comercial Industrial de Canela – ACIC. Agente Cultural: AM Produções. Financiamento: Pró-Cultura | Secretaria da Cultura RS Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Realização: Prefeitura de Canela, Ministério da Cultura e Governo Federal – Brasil, do lado do povo brasileiro.

Programação completa no site sonhodenatal.com.br

Instagram: @sonhodenataloficial

Facebook: www.facebook.com/sonhodenataldecanela

Texto: Adriana Rabassa/Prefeitura de Canela

Foto: André fernandes/Prefeitura de Canela