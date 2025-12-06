Sonho de Natal: milhares de pessoas acompanham chegada radical do Papai Noel a Canela

A noite de sexta-feira, 5, ganhou brilho especial em Canela com a primeira descida de rapel do Papai Noel diretamente da imponente torre da Catedral de Pedra. Antes mesmo do início do espetáculo, uma multidão já se concentrava em frente à Igreja Matriz, tomada pela expectativa e pela magia natalina. Olhares curiosos — de crianças e adultos — subiam em direção à torre de aproximadamente 65 metros, aguardando ansiosamente o momento em que o Bom Velhinho faria sua grande aparição.

O espetáculo, com cerca de 15 minutos, teve início com projeções encantadoras que tomaram toda a fachada da Catedral. Em seguida, cenas teatrais envolveram o público até que, finalmente, Papai Noel surgiu no alto da torre acompanhado de seus gnomos ajudantes, arrancando suspiros, flashes e aplausos. A descida radical e vibrante marcou o ápice da noite.

Ao tocar o chão, o Bom Velhinho foi recepcionado pelo pelotão do Corpo de Bombeiros Mirim de Canela, que o “escoltou” pela Rua Felisberto Soares até a Praça do Sonho (Praça João Corrêa). No percurso, Papai Noel distribuiu carinho, fotos e sorrisos.

Foto: Cleiton Thiele/SerraPress

A descida de rapel integra o espetáculo “Contos da Catedral: O Segredo do Velho Noel”, ponto alto do 38º Sonho de Natal de Canela. Gratuito, o show reúne luzes, teatro e projeções mapeadas no cartão-postal da cidade, com apresentações durante dezembro e janeiro (dias 5, 6, 12, 13, 19-23, 25-30/12 e 1-4/1, sempre às 21 horas, exceto no dia 28 de dezembro que acontece às 22 horas).

O prefeito Gilberto Cezar destacou a importância da programação. “O Natal em Canela emociona e orgulha por ser comunitário e por proporcionar tamanha atração para milhares de pessoas, num espetáculo único, lúdico, artístico e impactante. Além disso, ver o comércio e os restaurantes lotados, os hotéis e pousadas cheios, a cidade iluminada e cheia de vida para receber moradores e visitantes mostra a força do nosso município, que oferece mais de 250 atrações gratuitas na programação e um acolhimento diferenciado para quem passa por aqui”, avalia Cezar.

A abertura desta sexta-feira marcou a primeira das 19 apresentações da aguardada descida do Papai Noel. Neste sábado, o público poderá conferir novamente o espetáculo, às 21 horas. Segundo a Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, somente nesta primeira data um público de cerca de 20 mil pessoas acompanhou a tradicional atração. Até o fim do evento, a pasta projeta receber mais de 2 milhões de turistas.

A temporada natalina de Canela segue até 18 de janeiro de 2026, com shows, intervenções artísticas, espetáculos e muita magia — tudo totalmente gratuito. “Com a Catedral de Pedra iluminada e o Papai Noel chegando em alto estilo, Canela reafirma sua vocação como um dos destinos natalinos mais emocionantes do Brasil, convidando a todos para viver a fantasia, o encanto e a alegria deste período tão especial”, finaliza o prefeito.

