Abrasel Hortênsias demonstra preocupação com falta de água no fim de semana

A Abrasel Hortênsias divulgou nota oficial nesta segunda-feira alertando para os impactos da falta de água registrada em cidades da região durante o último fim de semana. Conforme a entidade, diversos estabelecimentos associados precisaram reduzir ou até suspender seus atendimentos por não haver condições adequadas de operação.

Segundo a associação, o setor de bares, restaurantes e toda a cadeia turística depende diretamente da regularidade do abastecimento, especialmente em períodos de grande movimento. O documento afirma que episódios como o registrado geram prejuízos, prejudicam a experiência dos visitantes e afetam a economia local.

A entidade também reforça que a comunidade empresarial e os consumidores merecem um serviço estável, transparente e compatível com a relevância turística da região. A Abrasel informou que seguirá acompanhando os desdobramentos e defende melhorias estruturais para garantir segurança operacional aos empreendedores.

Confira a nota abaixo.