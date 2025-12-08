Canela reforça mensagem contra abandono de animais em Campeonato de Futsal

Neste domingo, dia 7, o ginásio do Parque do Sesi em Canela sediou a partida de ida da final do Campeonato Estadual de Futsal, categoria Sub-16, entre as equipes Sarandi e Olé. Uma ação chamou a atenção do público que compareceu: ao ingressarem em campo, os jogadores da Olé Futsal de Canela portavam uma faixa do Centro de Proteção Animal (Cempra) de Canela reforçando a campanha Dezembro Verde de combate ao abandono dos animais. A equipe também posou para foto com a faixa.

A coordenadora do Cempra, Ione Couto, destaca que o período das festas de final de ano e de férias escolares são os que mais há abandono de animais, então o Poder Público está propondo uma série de atividades como a deste domingo para conscientizar a comunidade sobre a importância da posse responsável e de que abandonar é crime.

Na abertura da partida, também foi feita a leitura de uma mensagem motivacional sobre o Dezembro Verde. “Neste Dezembro Verde, o Cempra faz um apelo: ajude a compartilhar essa mensagem. Fale sobre o tema, oriente amigos e familiares, denuncie maus-tratos. Cada atitude conta. Os animais do Cempra agradecem — e dependem de você. Diga não ao abandono!”, dizia o texto.

A equipe do Sarandi venceu a primeira partida da final. O jogo de volta acontece nos próximos dias, dando nova oportunidade para o time do Olé virar o resultado.

Programação do Dezembro Verde

8/12 (Segunda-feira)

13h às 17h – Atividades educativas; feira de adoção animal; distribuição de fitas verdes.

Local: Agropet D’Patas Pro Ar (Rua Felisberto de Moraes, 302)

18/12 (Quinta-feira)

13h às 18h – Atividades educativas; feira de adoção animal; distribuição de fitas verdes.

Local: Petshop Bicho Gaúcho (Av. João Pessoa, 938, sala 2)

20/12 (Sábado)

A partir das 14h – Feira de adoção animal; distribuição de fitas verdes; ação de conscientização sobre abandono, maus-tratos, proteção e adoção dos animais.

Local: Praça João Corrêa (quiosque atrás do letreiro Canela)

Texto: Adriana Rabassa/Prefeitura de Canela

Foto: Divulgação