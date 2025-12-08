Caravana da Coca-Cola passará por Canela neste sábado

A Caravana de Natal Coca-Cola FEMSA 2025 chegará a Canela neste sábado, dia 13 de dezembro, abrilhantando ainda mais as atrações do 38º Sonho de Natal. O tradicional desfile de caminhões cenográficos, iluminados com motivos natalinos, inicia às 19 horas, com saída pela Avenida Don Luiz Guanella, nas proximidades do Museu do Automóvel, e encerramento na Avenida Ernani Fleck, em frente ao Space Adventure.

O itinerário prevê passagem pelo Centro e por diversos bairros, totalizando um percurso de aproximadamente sete quilômetros, que deve durar cerca de uma hora. A atração conta com o apoio das Secretarias de Turismo e Cultura e de Trânsito, Transportes e Fiscalização, que atuarão na organização e no suporte ao trajeto. Na Região das Hortênsias, a Caravana também seguirá para Gramado na sequência.

A frota da Caravana é composta por cinco caminhões temáticos, incluindo carrossel iluminado, Papai Noel e Mamãe Noel, painel de LED com presente natalino, bailarinas e estrutura com lonas do tipo backlights iluminadas.

Percurso da Caravana em Canela

Partida na Avenida Don Luiz Guanella, nas proximidades do Museu do Automóvel;

Segue pela Rua Danton Corrêa da Silva até a Rua Rodolfo Schilieper;

Dobra na Rua Dona Carlinda até a Rua Coronel Diniz;

Segue até a Rua Teixeira Soares;

Prossegue pela Rua Assis Brasil até a Rua do Vermelhinho;

Continua pela Rua Irmão Otao e depois pela Rua Tio Elias;

Chega à Avenida do Lago, contorna até a Rua Ignácio Saturnino de Moraes;

Dá a volta na Catedral de Pedra e segue pela Rua Felisberto Soares e Avenida Osvaldo Aranha;

Dobra na Rua Paul Harris até a Rua Tenente Manoel Corrêa, retornando pela Rua Getúlio Vargas até a Praça das Nações e Avenida Don Luiz Guanella;

Encerramento na Avenida Ernani Fleck, em frente ao parque Space Adventure.

PATROCINADORES

O 38º Sonho de Natal de Canela é apresentado por Ministério da Cultura, Secretaria de Estado da Cultura e Prefeitura de Canela.

Lei de Incentivo à Cultura – Lei Rouanet. Patrocínio: Havan e Governo do Estado do Rio Grande do Sul – O futuro nos une. Colaboração: Farmácias São João, Sulgás, Space Adventure e Sicredi Pioneira.

Parceria: Alpen Park, Cooperativa de Crédito Cresol, Cervejaria Farol, Cervejaria Viking Bier, Corsan, Tintas Coral – Outlet das Tintas, Parque Bondinhos Canela, Parque Terra Mágica Florybal, Pompéia Pryme, Roda Canela e Skyglass.

Apoio Especial: Parque do Caracol. Apoio Institucional: Associação Comercial e Industrial de Canela – ACIC.

Agente Cultural: AM Produções.

Financiamento: Pró-Cultura | Secretaria da Cultura RS – Governo do Estado do Rio Grande do Sul.

Realização: Prefeitura de Canela, Ministério da Cultura e Governo Federal – Brasil, do lado do povo brasileiro.

Texto: Vanessa Ozório/Prefeitura de Canela