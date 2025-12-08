CFA Rico recebe avaliador da Chapecoense em evento exclusivo para seus atletas em Canela

O futebol de base da Serra Gaúcha terá um momento especial no próximo dia 13 de dezembro, quando o Centro de Formação de Atletas Rico (CFA Rico) realizará uma avaliação oficial da Associação Chapecoense de Futebol. O evento acontece no Campo da Celulose, em Canela, a partir das 08h, e contará com a presença do avaliador técnico Igor Madeira, representante do clube catarinense.

Diferente de peneiras abertas ao público, esta avaliação será exclusiva para os atletas do CFA Rico, como parte do programa interno de desenvolvimento e acompanhamento de talentos. A iniciativa busca fortalecer a preparação dos jovens e oferecer oportunidades concretas de observação profissional.

A atividade reunirá atletas das categorias Sub-11/12 e Sub-14/15, que participarão de jogos avaliativos e dinâmicas técnicas. Os destaques poderão ser convidados para uma segunda etapa diretamente nos centros de treinamento da Chapecoense.

Segundo o coordenador do CFA Rico, a exclusividade da participação reforça o compromisso do projeto com a formação contínua de seus jogadores. “Nosso objetivo é criar um ambiente seguro, técnico e controlado, onde cada atleta possa ser avaliado com atenção e critério. É uma oportunidade real dentro do nosso planejamento anual”.

O CFA Rico já possui atletas aprovados pela Chapecoense em avaliações anteriores, resultado que fortalece a parceria e incentiva novos talentos da região. A instituição ressalta que eventos como este ampliam as possibilidades de ascensão no futebol de base e valorizam o trabalho desenvolvido em Canela.

Mais informações podem ser obtidas pelo Instagram @cfarico ou pelo telefone (53) 98129-7481.