Feira Criativa apresenta produtos autorais na Estação Campos de Canella neste sábado

Com apoio da Prefeitura de Canela e do SEBRAE RS, o Projeto Saberes e Fazeres – Mata Atlântica, liderado pela designer e articuladora cultural Lu Bulcão, está impulsionando o artesanato identitário na Serra Gaúcha.

A iniciativa reúne um grupo de artesãs em uma jornada de formação que conecta cultura, design, mercado e inovação, tendo como inspiração o Bioma Mata Atlântica. Ao longo do processo, as participantes criam produtos autorais, traduzindo memórias, saberes locais e a força da natureza em peças únicas.

A equipe multidisciplinar formada por Lu Bulcão, Bia Job, Carlos Eduardo Machado, Heloísa Hervé e Gabriel Bulcão acompanha todo o desenvolvimento, resultando também em um catálogo profissional que amplia as oportunidades de venda e visibilidade das criadoras.

O encerramento da jornada será celebrado com uma Feira Criativa aberta ao público, apresentando os produtos desenvolvidos pelas artesãs no dia 13 de dezembro, sábado, das 11h às 19h na Estação Campos de Canella. O evento é gratuito.

Apoio: SEBRAE RS, CRESOL, CIDICA e Estação Campos de Canella

Produção: Mix Bazar