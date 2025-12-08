Olé Futsal faz grande jogo, mas é superado por Sarandi na primeira final do Estadual Sub-16; decisão fica para o próximo domingo

A Associação Olé Futsal de Canela entrou em quadra neste domingo, 7 de dezembro, no Ginásio do Sesi, para o primeiro duelo da grande final do Campeonato Estadual Sub-16 da Liga Sul-Rio-Grandense de Futsal. Diante de um ginásio absolutamente lotado, a equipe canelense protagonizou uma partida intensa e de alto nível técnico contra o Sarandi Futsal, mas acabou derrotada por 5 a 4, deixando a decisão totalmente aberta para o jogo de volta.

A partida começou equilibrada, com as duas equipes demonstrando porque chegaram à final. O Olé alternou momentos de pressão e criatividade ofensiva, chegando aos gols com boa movimentação e triangulações rápidas. Porém, a equipe visitante respondeu na mesma intensidade, aproveitando as falhas defensivas para manter vantagem no marcador.

Mesmo com o revés, o desempenho do Olé mostrou maturidade e competitividade. A derrota por apenas um gol de diferença mantém viva a disputa pelo título. Agora, o cenário é claro: o Olé precisa vencer no tempo normal para levar a decisão aos pênaltis, já que não há saldo de gols na final. O jogo decisivo acontece no próximo domingo, na cidade de Sarandi.

Torcida de Canela dá show e aplaude a equipe

Um dos pontos altos da tarde foi, sem dúvida, a presença massiva da torcida canelense. O Ginásio do Sesi ficou tomado de pais, atletas, amigos e apaixonados pelo futsal local, que empurraram o time do início ao fim. O comportamento exemplar das arquibancadas também chamou atenção. Mesmo após o resultado adverso, a torcida levantou-se para aplaudir os atletas, reconhecendo o esforço, a garra e a qualidade da equipe.

A vibração e o apoio dos torcedores reforçam o quanto o futsal de base é valorizado na cidade e mostram a força do projeto desenvolvido pelo Olé Futsal.

Decisão em Sarandí

A segunda e decisiva partida será no próximo domingo, dia 14, em Sarandi. O Olé viaja acreditando plenamente na possibilidade de reverter a vantagem mínima do adversário e conquistar o título estadual. Com o talento do grupo, o trabalho técnico consolidado e o apoio da comunidade, Canela segue sonhando alto na competição.