Projeto Teatro e Patrimônio encerra atividades com ações educativas e lançamento de audiobook

O projeto “Teatro e Patrimônio – O Legado Teatral de Canela” criado e coordenado pela atriz, escritora e produtora cultural Lisiane Berti conclui sua etapa final celebrando memória, educação e pertencimento.

No mês de novembro, integrantes do grupo de teatro do Instituto Evangélico de Novo Hamburgo – IENH, receberam a visita da atriz e escritora, assistiram ao documentário produzido especialmente para a iniciativa e participaram de um bate-papo com Lisiane Berti e Fábio Ferraz, coordenador do grupo. Fábio, que também esteve à frente de uma oficina voltada aos professores de Canela em maio, dentro de umas das contrapartidas, contribuindo para aproximar ainda mais as práticas pedagógicas da rica tradição teatral canelense.

A conversa com os alunos destacou a relevância da arte como forma de expressão comunitária, além de apresentar um panorama sobre a história e a força do teatro em Canela. O encontro reforçou o propósito central do projeto de valorizar o patrimônio imaterial que compõe a identidade cultural de Canela, promovendo conhecimento, diálogo e inspiração para novas gerações.

Como última contrapartida do projeto, também está disponível a versão em audiobook do livro A História do Teatro em Canela, agora acessível gratuitamente no canal de YouTube de Lisiane Berti. A adaptação amplia o alcance da obra e democratiza o acesso ao conteúdo, permitindo que a memória teatral da cidade chegue a mais públicos e ultrapasse fronteiras físicas. O audibook tem as vozes de Lisiane Berti e Pedro Campos e foi gravado no Estoril Estúdio em Canela.

Realizado por meio de políticas públicas culturais, viabilizado pelo Edital SEDAC/PNAB 31/2024 de Memória e Patrimônio, o projeto reafirma a importância dos investimentos contínuos na preservação da memória e na formação artística. Ao resgatar histórias, registrar trajetórias e estimular o olhar sensível sobre o patrimônio local, “Teatro e Patrimônio — O Legado Teatral de Canela” fortalece o sentimento de pertencimento e contribui para que a cidade reconheça, valorize e projete sua herança teatral para o futuro.

Os livros físicos podem ser adquiridos gratuitamente nos seguintes pontos:

Em Canela, no Departamento de Cultura, Uniasselvi, Acic, Araçá Bistrô e Studio Vânia e em Gramado, no Coletivo Valentinas (junto ao Centro Municipal de Cultura Arno Michaelsen) ou no Atelier dos Bonequeiros.