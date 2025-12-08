São Chico e o mundo: A Ferro e Fogo conecta a Serra Gaúcha com o Reuno Unido e Austrália em edição inédita no dia 14 de dezembro

Marcos Livi recebe os assadores Adriano Andrade e a dupla britânica Sam e Shauna em conexão internacional

O projeto A Ferro e Fogo, que acontece aos domingos no centenário Parador Hampel em São Francisco de Paula, realiza no dia 14 de dezembro uma edição inédita que aproxima o Rio Grande do Sul de dois continentes por meio do churrasco. A experiência gastronômica, uma das mais relevantes da Serra Gaúcha, é idealizada pelo chef Marcos Livi e recebe mais uma vez assadores convidados do Reino Unido e da Austrália, marcando uma conexão internacional pouco comum em experiências gastronômicas de fogo do sul país.

O encontro reunirá o brasileiro radicado na Austrália Adriano Andrade e a dupla britânica Sam e Shauna, referência em culinária ao ar livre no País de Gales. A proposta é apresentar ao público diferentes modos de preparo que dialogam com tradições gaúchas, técnicas de competição e a cultura de churrasco norte-americana e britânica.

O A Ferro e Fogo nasceu no Parador Hampel como uma experiência baseada no fogo de chão, no uso de estruturas de ferro e na valorização de processos artesanais de cocção. É open food e open bar e inclui day use na propriedade de 50 hectares do hotel, com trilhas e cachoeiras. O projeto se tornou ponto de encontro para quem estuda, pratica ou consome churrasco com interesse técnico. A edição do dia 14 amplia esse escopo ao reunir profissionais com trajetórias internacionais e influências distintas.

Convidados internacionais

Sam & Shauna, criadoras da marca Hang Fire, são pioneiras do movimento de Street Food no País de Gales. Tornaram-se conhecidas após viajarem pelos estados do sul dos Estados Unidos para estudar métodos tradicionais de churrasco. Assinam o livro “Hang Fire: Adventures in American BBQ”, best-seller internacional, e apresentam o programa “Sam & Shauna’s Big Cookout” na BBC. Atualmente, atuam em festivais, experiências privadas e ações de formação em culinária ao ar livre.

Adriano Andrade é chef e competidor de churrasco com carreira construída entre Brasil, Austrália e América do Norte. Participa de competições desde 2016, com destaque para sua atuação na Steak Cookoff Association (SCA). Soma premiações na Austrália e nos Estados Unidos, além de participação em eventos como Meatstock Sydney, Jack Daniel’s Fire Kitchen e edições internacionais do Meatstock. Também atua na divulgação de técnicas brasileiras e na formação de novos assadores.

Marcos Livi e o A Ferro e Fogo

Natural de São Francisco de Paula, Marcos Livi tem uma trajetória ligada ao resgate de técnicas tradicionais de fogo e ao desenvolvimento de projetos que aproximam gastronomia, território e memória. No A Ferro e Fogo, reúne produtores, chefs e assadores em torno de métodos que valorizam tempo, lenha, brasa e convivência.