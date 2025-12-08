Vereador Leandro Gralha é solto por habeas corpus após prisão preventiva em Canela

Parlamentar participou da audiência de custódia já em liberdade e pode retomar atividades na Câmara nesta segunda-feira

O vereador Leandro Gralha da Silva (MDB) foi solto na manhã de sexta-feira (5) após obter habeas corpus, obtido junto ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, depois de ter sido preso preventivamente pela Polícia Civil de Canela. O parlamentar compareceu à audiência de custódia já em liberdade e está autorizado a retomar sua atividade legislativa, inclusive participando da sessão da Câmara na segunda-feira (8).

A reportagem da Folha tentou contato com a assessoria do vereador para esclarecer sua posição sobre o caso, mas não obteve resposta até o fechamento desta matéria.

Gralha havia sido preso na quinta-feira (4), no bairro Santa Marta, acusado de coagir um cidadão para que retirasse uma denúncia protocolada na Câmara envolvendo supostas irregularidades no Hospital de Canela.

O parlamentar responde pelo crime de coação no curso do processo, previsto no artigo 344 do Código Penal. Com o habeas corpus, Gralha responderá ao processo em liberdade enquanto o inquérito segue em andamento.