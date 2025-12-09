“O que você precisa é evoluir!”. Alguma vez você já ouviu isso? Se já, então, você precisa descobrir o que realmente significa evoluir. Sabemos que não existe ser mais capacitado a esclarecer nossas dúvidas do que o nosso Criador. Em 1Samuel 16:7 está escrito: “…porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração”. Diante dessas palavras, uma nova visão nos é concedida: a evolução é interior.

Para evoluirmos como profissionais, empresários, pais, filhos e, principalmente, como seres humanos, precisamos investir em nosso interior. De nada adianta não medirmos esforços externos e naturais para aperfeiçoar-nos, se antes não evoluirmos internamente. Você já percebeu que não existe ninguém mais evoluído do que Deus? Afinal, Ele é o mesmo há milhares de anos e, mesmo assim, continua sendo o mais moderno. Por exemplo:Quem é capaz de vencer o mal do século, a depressão, senão o próprio Deus? Então, se Deus é o ser mais evoluído que existe, evoluir é tê-Lo governando o nosso interior.

Hoje, os seres humanos que não sabem perdoar, não sabem se humilhar e não sabem desenvolver o potencial que Deus lhes deu são os que mais necessitam da evolução. Tais homens ainda não se aproximaram de Deus para aprender a transformar uma semente em uma grande floresta. O segredo de nosso sucesso está em ter Deus no controle de nosso íntimo. Como introduzi-Lo em nossa vida? A resposta é a seguinte: “Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto” (Isaías 55:6). Devemos buscar a Deus para que Ele faça parte de nosso ser; isso nos tornará elevados e evoluídos. Jamais podemos esquecer que fomos criados para dominar e, apenas domina, quem evolui. Logo, nossa necessidade não é de coisas externas e sim de Deus em nosso interior. Se você deseja dominar seu ramo de atuação empresarial, precisa conhecer os princípios divinos e aplicá-los em seu viver.

Com certeza, você já discerniu que o ponto em que somos menos evoluídos é no relacionamento com as pessoas. Isso prova que essa é a área em que estamos mais distantes de Deus e é, justamente, essa a parte mais exercitada de nossa vida, pois em casa, no trabalho, na rua, estamos sempre contatando pessoas. Se você repetiu a oração do primeiro dia desse devocional, Deus já está dentro de você. Gaste seus dias descobrindo como Ele é, pois nisso está sua evolução!

