Ação de Natal mobiliza comunidade no Bairro Canelinha em Canela neste sábado (14)

O núcleo da torcida Guarda Popular Canela promove, no próximo sábado (14), uma ação social de Natal voltada às crianças do município. A mobilização acontece na Rua Estevão José Pereira, no Bairro Canelinha, e conta com arrecadação de alimentos, guloseimas e brinquedos para distribuição durante o evento.

Segundo o grupo, estão sendo recebidos itens como copos e pratos plásticos, balas, pirulitos, massinha, bolo e demais alimentos para compor os lanches, além de brinquedos. As doações também podem ser realizadas via Pix, pela chave comandofemeninocanela777@gmail.com.

Durante a programação, as crianças terão acesso a lanche gratuito, incluindo cachorro-quente, pizza caseira, pipoca doce e salgada, algodão-doce, refrigerante, bolos, geladinho, pastel e enroladinho.

Além disso, a festa contará com diversas atrações infantis, como piscina de bolinhas, pula-pula, escorregador, chute ao gol, pintura de rosto, artesanato e corte de cabelo, garantindo uma tarde de convivência comunitária e lazer no bairro.

A iniciativa é realizada em parceria com o Comando Feminino Canela e recebeu apoio de empresas e estabelecimentos locais, que contribuíram para viabilizar a edição 2025 do evento beneficente.