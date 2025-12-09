ACIC celebra 80 anos com homenagem a mulheres líderes e empreendedoras de Canela

Em 2025, a Associação Comercial e Industrial de Canela (ACIC) alcançou um marco histórico: oito décadas de atuação dedicadas ao fortalecimento econômico, empresarial e social da cidade. Fundada apenas cinco dias após a emancipação do município, a entidade cresceu junto com Canela, consolidando-se como uma das instituições mais influentes e representativas da região.

Para celebrar seus 80 anos, a ACIC desenvolveu um calendário especial de atividades ao longo de todo o ano, destacando sua trajetória, suas conquistas e seu compromisso contínuo com o desenvolvimento local. Como encerramento dessa programação, a entidade promoveu um evento especialmente dedicado a exaltar o potencial de liderança e empreendedorismo feminino presente em nossa comunidade.

A escolha das homenageadas ocorreu por meio de um formulário online aberto a associados e à comunidade em geral. Ao todo, 115 mulheres foram lembradas, reconhecidas e indicadas por sua trajetória empreendedora, sua atuação marcante e sua contribuição para o crescimento da cidade.

Entre elas, catorze mulheres foram selecionadas para compartilhar suas histórias — narrativas de coragem, resiliência e determinação. Suas trajetórias que transformam, inspiram e abrem caminhos. São mulheres que empreendem não apenas negócios, mas também força, visão e propósito. Mulheres que administram sonhos, impulsionam comunidades e fazem questão de ocupar o mundo com a marca da sua voz e da sua existência.

Foram homenageadas:

Ana Glenda Viezzer Brussius

Aneline Hoffmann Schmitt

Any Brocker

Carmem Lúcia Seibt Moraes

Fernanda Chies

Flávia Azevedo – (in memoriam)

Graziela Hoffmann

Jéssika Assmann

Lisiane Berti

Mônica Debacco

Neusa Haas Santos

Neusa Martinotto

Sheila Bertolucci

Simone Chalela

O evento não apenas celebrou essas protagonistas, mas também reafirmou o compromisso da ACIC com a valorização do empreendedorismo feminino, reconhecendo que o desenvolvimento de Canela passa, de forma essencial, pelo talento, visão e liderança dessas mulheres inspiradoras.