Bombeiros controlam incêndio em fábrica de pellets no Distrito Industrial de Canela

Chamas foram combatidas na noite de segunda-feira; não houve vítimas

Os Bombeiros de Canela foram acionados por volta das 22h30 da última segunda-feira (8) para atender a um incêndio em uma fábrica de pellets de madeira reciclada, localizada no Distrito Industrial do município.

Ao chegarem ao local, as equipes encontraram focos de chamas no interior da estrutura industrial. A guarnição atuou rapidamente no combate ao fogo, conseguindo conter a propagação e reduzir os danos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, apenas um caminhão-tanque foi necessário para controlar o sinistro. Não há registro de vítimas.

As causas do incêndio não foram informadas e deverão ser apuradas.