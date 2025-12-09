Ciclone extratropical avança sobre o RS e pode provocar chuva intensa, ventos fortes e granizo entre terça (9) e quarta-feira (10)

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu, na manhã desta terça-feira (9), um novo alerta para a atuação de um ciclone extratropical que deve alterar significativamente as condições do tempo em grande parte do Estado entre o final da tarde de hoje e a madrugada de quarta-feira (10).

Segundo o órgão, o sistema deverá provocar chuva volumosa, rajadas de vento intensas, descargas elétricas e possibilidade de granizo, especialmente nas regiões Sul, Costa Doce, Campanha e Litoral Norte, onde os acumulados podem chegar a 120 milímetros. Nas demais áreas do RS, os volumes podem atingir até 100 milímetros.

Fortes pancadas já eram esperadas desde as primeiras horas do dia, com risco maior para o Sudoeste e o Norte, onde o solo encharcado aumenta a chance de alagamentos e deslizamentos.

Inmet e Defesa Civil mantêm avisos de atenção

Tanto o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) quanto a Defesa Civil Estadual permanecem com comunicados de alerta em vigor, citando possíveis danos em edificações, interrupção no fornecimento de energia elétrica, queda de árvores, estragos em plantações e pontos de alagamento em áreas urbanas e rurais.

Trajetória do ciclone

A previsão indica que, ao longo desta terça-feira (9), o centro do ciclone se desloque pelo território gaúcho em direção ao litoral. À noite, o sistema deve atuar com mais força na região metropolitana de Porto Alegre.

Entre a madrugada e o início da manhã de quarta-feira (10), o fenômeno deve avançar para o oceano, afastando-se da costa ao longo do dia seguinte.

De acordo com o meteorologista Marcelo Schneider, do Inmet, o momento que requer maior atenção é justamente a transição da noite de terça para a madrugada de quarta, quando o ciclone deve apresentar sua fase de maior intensidade e estará mais próximo da Capital.

Rajadas intensas e risco de temporal

Os ventos associados ao sistema podem variar entre 80 km/h e 100 km/h no Sul, Costa Doce e nos litorais Sul e Médio.

Há, ainda, condições para tempestades com rajadas fortes e queda de granizo em regiões como Norte, Nordeste, Vales e Serra.

Previsão para quinta-feira (11)

Na quinta-feira, com o ciclone já afastado em alto-mar, o vento segue moderado a forte, mas a tendência é de redução no volume de chuva. Ainda podem ocorrer pancadas isoladas na Campanha, Noroeste, Norte, Serra e faixa litorânea.

Impactos na Serra e Litoral Norte

Na nossa região, os ventos podem provocar transtornos em municípios como Rolante, Riozinho, São Francisco de Paula, Cambará do Sul e São José dos Ausentes, áreas mais suscetíveis a rajadas fortes devido à altitude e relevo.