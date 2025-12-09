Clube do Livro de Canela representa a cidade em premiação estadual de literatura

Além da chance de ganhar na categoria Educação e Incentivo à Leitura pela AGES, nesta quinta o Clube celebra o tradicional Amigo Secreto Literário



Ser finalista do Prêmio Parceiros da Escrita, concedido pela AGES (Associação Gaúcha de Escritores) já é considerado uma grande conquista pelo Clube.

“Foi outra grande notícia do fim do ano. Após nos tornarmos um Ponto de Cultura nacional, não esperávamos esta indicação. Sabemos que somos apenas uma sementinha no fomento à leitura, com alcance muito restrito, por isso é uma surpresa e honra este reconhecimento”, comenta Fernando Gomes, um dos leitores do Clube.

A premiação será nesta quinta, 11/12, às 19h e com entrada franca, na ONG Cirandar – no Centro Histórico de Porto Alegre – entidade que realiza projetos fantásticos de literatura, como o apoio a bibliotecas comunitárias. .

Já o Amigo Secreto Literário ocorre desde 2016. São 10 anos em que os leitores do Clube se reúnem para dar e receber livros (novos ou usados), contribuindo para a cadeia produtiva literária.

O Clube convida a todos e todas para ler e participar, a partir de janeiro, dos debates mensais gratuitos. Em 2026, o grupo completará 15 anos e promete muitas atividades especiais. Em breve, no perfil do instagram, será divulgada a primeira leitura do ano.

Acompanhe no @clubedolivrodecanela

Mais detalhes da premiação da AGES em

https://ages.org.br/premio-parceiros-da-escrita/