Oscar Simch interpreta Papai Noel em espetáculo gratuito de Natal em São Francisco de Paula

Ator de “A Casa das Sete Mulheres” assume o papel do Papai Noel no Natal Gaúcho de São Chico

O Natal de São Francisco de Paula ganha caráter regional neste ano com a realização do Natal Gaúcho, que apresenta ao público o Tchê Noel, personagem criado especialmente para a cidade. Segundo a narrativa do evento, ele é o irmão gêmeo do Papai Noel e teria se encantado pelos Campos de Cima da Serra, passando a entregar presentes usando chapéu, bota e bombacha.

O Tchê Noel poderá ser visto nas Paradinhas de Natal, entre 6 de dezembro e 4 de janeiro, sempre aos sábados, na Avenida Júlio de Castilhos, e aos domingos, no Lago São Bernardo. As intervenções contam com banda, bailarinos e direção artística do Studio Atittude, em ações itinerantes e gratuitas.

Além das atividades de rua, a história do personagem será apresentada em dois grandes espetáculos gratuitos previstos para 13 e 20 de dezembro, com direção artística do Grupo Ana Terra. Nessas mesmas datas, o Coro Municipal de São Francisco de Paula realiza sua apresentação tradicional de Natal sob regência do maestro Giovani Costa.

Alma de Natal

Os espetáculos, intitulados Alma de Natal, utilizam três palcos simultâneos e apresentam uma versão serrana do Natal com elementos folclóricos, dança e teatro. A trama acompanha a volta de Tchê Noel à sua fábrica mágica depois de viver um Natal especial em São Chico e sua busca por um presente simbólico para a cidade.

Nessa montagem, o personagem Papai Noel será interpretado pelo ator gaúcho Oscar Simch, conhecido nacionalmente por trabalhos no teatro, cinema e televisão, incluindo produções como A Casa das Sete Mulheres. A participação do artista amplia a dimensão cultural do evento, mas sem perder o foco na proposta local, que busca aproximar o público da identidade serrana.

O Grupo Ana Terra, responsável pela direção, foi criado em São Francisco de Paula em 1998 e se consolidou como referência cultural da Serra Gaúcha ao combinar tradição, pesquisa e novos elementos cênicos na dança regional.

Com atividades gratuitas voltadas a moradores e visitantes, o Natal Gaúcho aposta em uma experiência que valoriza o folclore serrano e fortalece o calendário cultural da cidade neste fim de ano.



