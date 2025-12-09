Polícia Civil prende investigado e apreende arma durante operação em Gramado

Ação ocorreu na manhã desta terça e faz parte das diligências sobre furtos de fios e cabos registrados na cidade desde setembro

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia local, cumpriu na manhã de hoje mandado de busca e apreensão em investigação que apura furtos de fios e cabos registrados na cidade, especialmente a partir de setembro deste ano.

Durante a ação, os policiais apreenderam uma arma de fogo e munições na residência do investigado. O indivíduo foi conduzido à Delegacia de Polícia de Gramado, onde foram adotados os trâmites legais.

As diligências fazem parte de uma série de medidas voltadas à elucidação dos furtos que vêm afetando a comunidade.

A delegada Fernanda Aranha, responsável pela investigação, ressalta a importância da atuação contínua da Polícia Civil para identificar os autores, recuperar materiais subtraídos e garantir maior segurança à população.

A Polícia Civil segue trabalhando para esclarecer integralmente os fatos.