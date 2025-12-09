Sindtur prepara treinamento internacional para o setor de turismo em Gramado

O Sindtur Serra Gaúcha, em parceria com a Brigada Militar do Rio Grande do Sul, recebe no próximo dia 17 de dezembro o Diplomatic Security Service (DSS) para um treinamento exclusivo sobre Cooperação internacional em investigações, prevenção de fraudes documentais e segurança aplicada à operação turística no setor turístico. Trata-se de um conteúdo exclusivo para profissionais do setor do turismo.

O Diplomatic Security Service (DSS) é o braço de segurança e aplicação da lei do Departamento de Estado dos EUA, responsável por proteger diplomatas, instalações e informações americanas no exterior, investigando crimes (fraude de vistos/passaportes, terrorismo, etc.) e atuando como oficiais de segurança regional (RSOs) em embaixadas, sendo uma agência federal única com agentes treinados para missões globais e de alto risco.

O treinamento com vagas limitadas acontece dia 17 de dezembro das 15 h às 19 h no Centro de Eventos do Hotel Alpestre em Gramado. Informações e inscrições podem ser feitas pelo WhatsApp (54) 99713-9801.

SERVIÇO:

O que – Diplomatic Security Service (DSS).

Treinamento Internacional para o Setor do Turismo.

Quando – dia 17 de dezembro/2025.

Onde – Centro de Eventos do Hotel Alpestre em Gramado.

Rua Leopoldo Rosenfeld, 67.

Horário – 15 h às 19 h.

Informações WhatsApp (54) 99713-9801.

Se inscreva no link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHoOMZjHqgrJ-uVBpeZB93fkkj25pNcVRKFB7wdTLSUK7aqw/viewform?usp=preview