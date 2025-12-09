Vereadora Grazi denuncia falta de poda na rede elétrica do Bairro Caracol e cobra providências da RGE

Na sessão desta semana da Câmara de Vereadores, a vereadora Grazi Hoffmann do PDT fez um pronunciamento firme sobre a situação crítica enfrentada pelos moradores e empreendedores do Bairro Caracol devido à falta de poda na rede elétrica. O problema, segundo ela, tem causado constantes quedas de luz e interrupções no abastecimento de água, prejudicando a rotina da comunidade e o funcionamento das pousadas da região.

Grazi recordou que, no dia 16 de maio, participou da primeira reunião com os moradores do Caracol, um dos bairros mais antigos e importantes de Canela, onde foram apresentados diversos pedidos, entre eles o patrolamento e melhorias estruturais, já executados pela Secretaria de Obras. A vereadora agradeceu publicamente à equipe pelo atendimento.

No entanto, destacou que uma das principais demandas segue sem solução: a poda dos galhos das árvores que encostam na rede elétrica. Essa situação, segundo ela, provoca curtos-circuitos, rompimento de fios e longos períodos sem energia, levando moradores e pequenos empreendedores a enfrentarem situações desgastantes, exaustivas e até constrangedoras.

Grazi esclareceu que, ao contrário do que parte da comunidade imagina, a Prefeitura não pode realizar a poda quando a vegetação toca a rede elétrica. Nesses casos, o serviço é de responsabilidade exclusiva da RGE, que possui licença única para executar esse tipo de intervenção.

A vereadora relatou que vem cobrando a concessionária desde maio, mas não recebe retorno:

“Há semanas não recebo sequer resposta. Se tratam assim uma vereadora, exercendo seu papel de fiscalizadora, imagina o resto da comunidade”, afirmou.

Durante a sessão, ela apresentou aos colegas vereadores registros das cobranças encaminhadas à empresa e classificou a postura da RGE como “uma humilhação” para quem busca garantir segurança, continuidade no fornecimento e dignidade aos moradores.

Grazi informou que não desistirá da causa e que o próximo passo será solicitar uma reunião com a AGERGS, agência responsável por fiscalizar os serviços da RGE no Rio Grande do Sul, para reforçar a urgência de uma solução definitiva para o bairro.

Ela encerrou reafirmando seu compromisso com os moradores e garantiu que seguirá acompanhando o caso até que as podas sejam realizadas e o fornecimento de energia volte a ser regular e seguro.