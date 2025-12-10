ACIC empossa novos conselheiros e aprova orçamento 2026

No dia 09 de dezembro de 2025, a Associação Comercial e Industrial de Canela (ACIC) realizou reunião do Conselho Deliberativo, presidida por Marilda Mengue.

O encontro marcou a posse de 1/3 dos conselheiros, entre titulares e suplentes, que assumem suas funções para o novo mandato.

Também foi apresentado e aprovado o Orçamento 2026, com foco em equilíbrio financeiro, investimentos em infraestrutura, eventos e benefícios aos associados.

Nos assuntos gerais, destacaram-se temas como fortalecimento dos núcleos setoriais, comunicação com associados e ações de networking.