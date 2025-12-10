Magia do Natal de Nova Petrópolis destaca Cantata na Janela neste final de semana

Programação conta, também, com espetáculos musicais, teatrais e de dança
A Magia do Natal de Nova Petrópolis segue iluminando ainda mais o clima festivo desta época do ano com sua emocionante programação. Repleto de música, dança, teatro e atividades comunitárias, o evento prossegue neste final de semana trazendo elementos extras para transformar janelas em palcos de arte e encanto.
O prédio da prefeitura recebe no sábado, dia 13, uma das atrações mais aguardadas e queridas da agenda do evento, a Cantata na Janela. A segunda apresentação do espetáculo dentro desta temporada da Magia do Natal será às 20h30min. A tradicional performance reúne cantores voluntários da cidade, que entoam canções natalinas diretamente das janelas do prédio histórico, proporcionando um momento de grande emoção e celebração comunitária. Em caso de chuva, a apresentação será transferida para o palco da Rua Coberta. Além da Cantata, o público poderá aproveitar uma extensa programação artística e cultural, incluindo shows temáticos – veja programação abaixo – e a presença do Papai Noel. Outro atrativo de sexta a domingo será a Feira de Natal, com 12 pontos ofertando opções de compras diversas.
A Magia do Natal, que começou no dia 7 de novembro, se estende até o dia 4 de janeiro de 2026, sempre com programação na Rua Coberta e na Praça das Flores aos finais de semana. O evento é uma realização da Prefeitura de Nova Petrópolis em parceria com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Nova Petrópolis – CDL. O patrocínio é de Sicredi Pioneira, e apoio de Digi Sonorização, Bitcom Internet, Haufer Smart Light, Cacau Show, Serra Dream Invest e PROVER Soluções em Tecnologia.
Serviço
O quê: Magia do Natal de Nova Petrópolis
Quando: até 4 de janeiro, com programação às sextas-feiras, sábados e domingos
Onde: Nova Petrópolis
Acesso: gratuito
Informações: Instagram @magiadonatalnp e site turismo.novapetropolis.rs.gov.br
Programação
13/12/2025 – Sábado
9h às 20h: Feira de Natal
16h: Associação de Danças Folclóricas Margarida e Bockmota Art’s e Danças
16h30: Oficina Natalina | Oficina enfeite de Natal com Palito de Picolé
16h30 às 19h30: Presença do Papai Noel
16h30: Apresentação de Ginástica Rítmica no Cinema
18h30: Apresentação Musical com ZiliBand & Tatiéli Bueno apresentam “ZiliBand Jazz Christmas
20h30: Cantata na Janela *em caso de chuva, será no palco da Rua Coberta
14/12/2025 – Domingo (Comemoração do Dia da Bíblia)
09h às 20h: Feira de Natal
3º Domingo do Advento
16h30: Oficina Natalina | Oficina Sinos de Natal com Garrafa Pet
16h30 às 19h30: Presença do Papai Noel
17h30: Pevi Amme – Projeto de contraturno por Princípios
18h30: Comemoração do dia da Bíblia
20h: Espetáculo de Dança o Quarto de Brinquedos – Refit Academia e Essência Estúdio de Danças