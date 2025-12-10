Magia do Natal de Nova Petrópolis destaca Cantata na Janela neste final de semana

Programação conta, também, com espetáculos musicais, teatrais e de dança

A Magia do Natal de Nova Petrópolis segue iluminando ainda mais o clima festivo desta época do ano com sua emocionante programação. Repleto de música, dança, teatro e atividades comunitárias, o evento prossegue neste final de semana trazendo elementos extras para transformar janelas em palcos de arte e encanto.



O prédio da prefeitura recebe no sábado, dia 13, uma das atrações mais aguardadas e queridas da agenda do evento, a Cantata na Janela. A segunda apresentação do espetáculo dentro desta temporada da Magia do Natal será às 20h30min. A tradicional performance reúne cantores voluntários da cidade, que entoam canções natalinas diretamente das janelas do prédio histórico, proporcionando um momento de grande emoção e celebração comunitária. Em caso de chuva, a apresentação será transferida para o palco da Rua Coberta. Além da Cantata, o público poderá aproveitar uma extensa programação artística e cultural, incluindo shows temáticos – veja programação abaixo – e a presença do Papai Noel. Outro atrativo de sexta a domingo será a Feira de Natal, com 12 pontos ofertando opções de compras diversas.



A Magia do Natal, que começou no dia 7 de novembro, se estende até o dia 4 de janeiro de 2026, sempre com programação na Rua Coberta e na Praça das Flores aos finais de semana. O evento é uma realização da Prefeitura de Nova Petrópolis em parceria com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Nova Petrópolis – CDL. O patrocínio é de Sicredi Pioneira, e apoio de Digi Sonorização, Bitcom Internet, Haufer Smart Light, Cacau Show, Serra Dream Invest e PROVER Soluções em Tecnologia.

Serviço

O quê: Magia do Natal de Nova Petrópolis

Quando: até 4 de janeiro, com programação às sextas-feiras, sábados e domingos

Onde: Nova Petrópolis

Acesso: gratuito

Informações: Instagram @magiadonatalnp e site turismo.novapetropolis.rs.gov.br

Programação

13/12/2025 – Sábado

9h às 20h: Feira de Natal

16h: Associação de Danças Folclóricas Margarida e Bockmota Art’s e Danças

16h30: Oficina Natalina | Oficina enfeite de Natal com Palito de Picolé

16h30 às 19h30: Presença do Papai Noel

16h30: Apresentação de Ginástica Rítmica no Cinema

18h30: Apresentação Musical com ZiliBand & Tatiéli Bueno apresentam “ZiliBand Jazz Christmas

20h30: Cantata na Janela *em caso de chuva, será no palco da Rua Coberta

14/12/2025 – Domingo (Comemoração do Dia da Bíblia)

09h às 20h: Feira de Natal

3º Domingo do Advento

16h30: Oficina Natalina | Oficina Sinos de Natal com Garrafa Pet

16h30 às 19h30: Presença do Papai Noel

17h30: Pevi Amme – Projeto de contraturno por Princípios

18h30: Comemoração do dia da Bíblia

20h: Espetáculo de Dança o Quarto de Brinquedos – Refit Academia e Essência Estúdio de Danças