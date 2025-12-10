Memorial Canela quer se aproximar dos ambientes de ensino e pesquisa em 2026

Entidade criada em 2023 reuniu a Imprensa para balanço e projeção de atividades

O Memorial Canela buscará uma aproximação com a rede escolar nos níveis fundamental, médio e superior, em 2026, para compartilhar conhecimentos históricos com as novas gerações e estimular pesquisas nesse campo. A intenção, anunciada pelo presidente Paulo Drechsler durante café da manhã com a Imprensa, nesta quarta-feira, 10 de dezembro, integra o planejamento da entidade, que recém completou três anos de existência. Numa exposição apresentada aos jornalistas sobre as atividades já realizadas e as que estão em projeto, também foi informada a continuidade de iniciativas como os Encontros com a Memória e do Encontro da Memória de Canela.

2026 – A aproximação aos ambientes escolares, a se desenvolver no ano que se aproxima, dá sequência a contatos iniciais que o Memorial vem mantendo com a Secretaria Municipal de Educação, com o Campus Hortênsias da Universidade de Caxias do Sul e com outras instituições de ensino superior da região e das proximidades. “Nossa ideia é aproveitar o planejamento do ano letivo, pelo Município, para disponibilizar o Memorial como fonte de referência a conteúdos voltados à história e à preservação”, explicou João Paulo Alves, também integrante da entidade e que participou neste ano de encontro com a secretária Maria Gorete Rodrigues da Silva e o secretário adjunto Evandro Nunes Mikoleiczaki.

Nas intenções para o próximo ano, Drechsler também lembrou temas como o centenário do estabelecimento de Canela como sexto distrito de Taquara, o quadragésimo ano da consagração de Deise Nunes como Miss Canela, Miss Rio Grande do Sul e Miss Brasil e ainda os 40 anos da introdução do tema “hospitalidade” nos currículos acadêmicos de cursos voltados à Hotelaria e ao Turismo, por autoria pioneira do morador de Canela e maior referência nacional nessas áreas, Geraldo Castelli.

2025 e anteriores – O ano que se encerra em três semanas foi apontado por Drechsler como o da popularização do Memorial, sucedendo aos da consolidação (2024), do planejamento (2023) e de criação (2022). Foi em 2025 que os cinco Encontros com a Memória já realizados e os três dias do Encontro da Memória de Canela (em agosto) reuniram assistência considerável e registro frequente por parte dos meios de comunicação. O sexto e último Encontro com a Memória do ano ocorrerá na próxima sexta-feira, 12 de dezembro, com o tema “As confeiteiras”.

Encontro com a Imprensa – A recepção aos comunicadores ocorreu na Pousada do Bosque, em Canela e, além de Drechsler e de Alves, contou com as presenças da vice-presidente do Memorial, Ana Glenda Viezzer e dos fundadores Antonio Olmiro dos Reis, Claudio Broilo, Marcelo Wasem Veeck e Márcio Cavalli.

Sobre o Memorial Canela

A Associação de Desenvolvimento e Preservação da Memória e Cultura de Canela, mais conhecida como “Memorial Canela”, foi criada em setembro de 2022, para valorização do patrimônio histórico-cultural do município. Fundada por pessoas interessadas na cultura local e na preservação de seu patrimônio, é uma organização sem fins lucrativos, mantida por seu quadro de associados e doações de empresas e instituições.