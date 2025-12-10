“Natal das Raízes”, do Parque do Caracol, segue até janeiro com visita do Papai Noel de Canela e experiências para toda a família

A programação acontece até o dia 18 de janeiro e conta com Papai Noel, paradinha de Natal e pocket show temático.

O ‘Natal das Raízes’, programação especial de Natal do Parque do Caracol, em Canela, segue até 18 de janeiro com atrações para toda a família. O Papai Noel do Sonho de Natal de Canela, além da tradicional descida na Catedral de Pedra, também faz a descida na Cascata do Caracol, onde o público pode assistir do novo Mirante da Cascata. Após a descida de pêndulo, o bom velhinho encontra os visitantes no mirante para fotos que são uma recordação no cartão-postal da Serra Gaúcha.

Durante a temporada especial, os visitantes ainda podem aproveitar a decoração temática do parque, e podem curtir apresentações de esquete teatral com os Protetores da Natureza, visitar o Papai Noel na Casa Raízes e se divertir na Paradinha de Natal. As atividades acontecem em diferentes dias e horários.

“Estamos muito felizes com a recepção do público com a programação especial de Natal no Parque do Caracol. Ver o brilho no olhar de crianças e adultos comprova que estamos alcançando nosso objetivo de voltar às origens e fazer nossos visitantes se conectarem com a natureza. Também, nos provoca a pensar nas próximas atividades especiais. Além disso, dentro de nossa programação contamos com atrações especiais do 38º Sonho de Natal de Canela, do qual temos muito orgulho de ser apoio especial”, comenta Sandra Ferraz, Gerente Geral do Parque do Caracol.

O “coração” da programação é a Casa Raízes, ponto de visitação que conta a história do atrativo, de sua natureza e de Canela. No local, crianças e adultos podem encontrar o Papai Noel em seu trono montado no deck da casa, com a natureza como pano de fundo para conversas e fotos inesquecíveis. A atividade acontece de quinta a domingo, das 13h às 16h, no mês de dezembro, e também na véspera de Natal, dia 24/12, das 12h às 15h. Em janeiro, a atração será realizada somente aos sábados e domingos, das 13h às 16h.

A Casa Raízes também é o ponto final da Paradinha de Natal, realizada em parceria com o Centro Social Padre Franco. O desfile temático inicia na Praça dos Gaúchos e vai até a Casa Raízes, sempre às 14h, apenas nos domingos de dezembro.

Para completar a programação, a esquete teatral “Os Protetores da Natureza” ganhou versão especial de Natal. As apresentações acontecem todos os sábados, às 11h30, na Praça dos Gaúchos, reunindo os personagens Aráuca, Ramilho, Gauvina, Hortênsio e Artina, seres mágicos que surgem nesta época do ano para lembrar a importância da esperança, do cuidado com a natureza e das conexões humanas.

No fim de novembro, com a abertura do novo Mirante da Cascata do Caracol, os visitantes têm mais uma opção de lugar para a foto com o Bom Velhinho. Ele fica à disposição de quinta a domingo, incluindo a véspera de Natal – dia 24 -, das 12h às 13h. Em janeiro, a atividade acontece somente aos sábados e domingos, das 13h às 16h, até o fim da temporada, dia 18 de janeiro.

Edição especial do Passaporte do Caracol

O “Passaporte do Caracol – Uma Jornada na Natureza” , com mapa que indica os principais pontos de visitação do parque, ganhou uma edição limitada do ‘Natal das Raízes’. O material tem capa temática e uma cartela de adesivos natalinos para as crianças colarem e guardarem de recordação ao completarem a jornada de visitação. A “fitinha do desejo”, que o visitante resgata ao fim da jornada para amarrar no Coração da Natureza, é da cor vermelha e tem gravadas as palavras amor, família e tradição.

Papai Noel aventureiro

Outra atividade que chama atenção do público que visita o Parque do Caracol é o Passeio de Pêndulo realizado pelo Papai Noel oficial do 38º Sonho de Natal de Canela – evento em que o parque é apoiador especial.

A aventura do Bom Velhinho já aconteceu nos dias 28, 29 e 30 de novembro e 7 de dezembro e tem nova edição marcada para sexta-feira, 12 de dezembro, às 11h30. Os visitantes poderão observar a descida na Cascata, símbolo da região pelo novo Mirante.

E a parceria com o Sonho de Natal de Canela vai levar ao parque uma das atrações do evento, a Paradinha de Natal “O Livro Mágico do Papai Noel”, que será realizada dia 13 de dezembro, iniciando às 14h.

“Natal Raízes” do Parque do Caracol

Quando: até 18 de janeiro de 2026.

Programação completa:

Praça dos Gaúchos (entrada do parque):

Esquete teatral “Os Protetores da Natureza”

Todos os sábados, às 11h30.

Casa Raízes:

Visita do Papai Noel

Em dezembro (exceto dia 24/12): de quinta a domingo, das 13h às 16h.

24 de dezembro: das 12h às 15h

Janeiro: aos sábados e domingos, das 13h às 16h.

Paradinha de Natal – Associação Padre Franco

Todos os domingos de dezembro, a partir das 14h, da Praça dos Gaúchos a Casa Raízes.

Novo Mirante da Cascata do Caracol:

Visita do Papai Noel

No mês de dezembro (exceto dia 24/12): de quinta a domingo, das 12h às 13h.

24 de dezembro: das 11h às 12h

Janeiro: aos sábados e domingos, das 12h às 13h.

PARQUE DO CARACOL CANELA-RS

Endereço: Rodovia RS 466, km 0, s/n – Caracol, Canela – RS, 95680-000

Mais informações e ingressos através dos canais oficiais:

https://www.parquecaracol.com.br/

https://www.instagram.com/parquedocaracol/

https://www.facebook.com/parquedocaracoloficial/