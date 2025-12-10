Pacientes do Caps participam de oficina de Panetone na UCS

Na semana passada, nove pacientes do Centro de Atenção Psicossocial (Caps) participaram de uma Oficina de Panetone promovida pelo curso de Gastronomia da Universidade de Caxias do Sul (UCS). A atividade foi realizada no Núcleo Universitário da UCS em Canela.

A oficina foi conduzida pelo professor Gilvan Bertinati, do curso de Gastronomia, que apresentou aos participantes a receita e as técnicas de preparo da tradicional iguaria natalina.

Para a coordenadora do Caps, Janine Palodetti, a iniciativa representou um importante momento de aprendizado e inclusão. “Queremos agradecer a parceria da UCS, que proporcionou aos pacientes da Saúde Mental maior inserção e pertencimento aos espaços públicos. Foi uma experiência maravilhosa e enriquecedora para todos”, destacou.

Confraternização de final de ano

A confraternização de final de ano dos pacientes do Caps e seus familiares acontecerá no dia 19 de dezembro, às 14h, no Cidica. O encontro contará com apresentações artísticas dos usuários e momentos de integração.

Texto: Vanessa Ozório/Prefeitura de Canela