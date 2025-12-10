Polícia Civil de Canela e Consulado do Internacional realizam campanha de Natal

A Delegacia de Polícia de Canela, em parceria com o Consulado do Sport Club Internacional, promove uma campanha solidária para arrecadar presentes destinados ao atendimento das cartinhas de Papai Noel enviadas por crianças carentes do município.

Os pedidos são, em sua maioria, de cestas básicas de alimentação, leite, material escolar e também brinquedos.

Quem tiver condições de doar e deseja ajudar uma criança carente neste Natal pode entregar suas doações na Delegacia de Polícia de Canela.

A iniciativa busca garantir que nenhuma criança de Canela fique sem presente neste fim de ano!