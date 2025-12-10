Vereador Alberi Dias articula com Associação dos Pastores de Canela a realização da Noite Gospel e da 1ª Marcha para Jesus

O vereador Alberi Dias participou de uma importante reunião com representantes da Associação dos Pastores de Canela, entre eles o Pastor Cleber e o Pastor Maurício, para tratar de ações voltadas ao fortalecimento dos eventos cristãos no município. O encontro ocorreu com o Secretário de Turismo, Athos Cunha, o Adjunto da pasta, Jaison Remonti e sua equipe de assessores.

Durante a reunião, foram discutidos os encaminhamentos necessários para viabilizar dois grandes movimentos de fé e integração: a Noite Gospel e a 1ª Marcha para Jesus de Canela, iniciativas que têm o apoio direto do vereador e da Associação dos Pastores. A proposta é incluir esses eventos no calendário oficial do município, garantindo estrutura, divulgação e apoio logístico para que se tornem celebrações de grande alcance comunitário.

Além disso, Alberi reforçou ao secretário a importância de que, nos eventos promovidos pela Prefeitura, haja espaço para a participação de bandas e artistas gospel, valorizando a musicalidade cristã e ampliando a representatividade cultural nos festivais e programações municipais.

O vereador destacou que a presença da música gospel nos eventos públicos atende a um pedido antigo das comunidades evangélicas e contribui para fortalecer o turismo religioso, segmento em constante crescimento em Canela.