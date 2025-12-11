Ano letivo nas escolas municipais de Canela encerra na próxima semana; aulas retornam em fevereiro de 2026

Depois de um ano letivo de bastante trabalho, aprendizado e melhorias nos ambientes escolares, na próxima semana as escolas municipais encerram as aulas. De acordo com a Secretaria de Educação, Esporte e Lazer de Canela, a educação infantil terá o último dia de atividades em 17 de dezembro, enquanto o ensino fundamental conclui o ano no dia 18.

Conforme o planejamento, o período de recesso da educação infantil será de 18 de dezembro até 9 de fevereiro, com as aulas retornando no dia 10. O ensino fundamental terá férias do dia 19 deste mês até 18 de fevereiro, com volta às escolas no dia 19. A organização considera a obrigatoriedade estabelecida pelo Ministério da Educação (MEC) de atender os 200 dias letivos previstos no calendário nacional.

Na Secretaria de Educação, haverá recesso também na parte administrativa, seguindo o indicado pelo Decreto Municipal nº 10.937. O atendimento estará suspenso de 24 de dezembro até 4 de janeiro, retornando em horário normal no dia 5.

Caso a comunidade escolar tenha dúvida ou precise de algum esclarecimento, poderá entrar em contato pelo telefone (54) 3282-5150. A Secretaria de Educação fica localizada na rua Borges de Medeiros, 926.

Inscrições, matrículas e rematrículas

Em relação ao período de matrículas e rematrículas para a educação infantil e o ensino fundamental, o Município alerta que os prazos encerraram em 28 de novembro. Aqueles que não conseguiram realizar suas solicitações até essa data, poderão fazê-las a partir de 2 de fevereiro do próximo ano, quando abre novo período.

Desde o dia 8 de dezembro as inscrições de novos alunos e transferências estão suspensas, devido à migração dos inscritos de 2025 para 2026 e atualização das vagas disponíveis para o próximo ano letivo. O sistema da Central de Vagas ficará fechado até 30 de janeiro.

