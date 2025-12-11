Canela é contemplada com mais de R$ 100 mil para cursos de qualificação profissional



A Prefeitura de Canela foi contemplada com R$ 100.470,00 através do programa RS Qualificação Recomeçar, iniciativa do Governo do Estado que visa impulsionar a capacitação profissional em municípios gaúchos. O anúncio foi celebrado em solenidade realizada no Palácio Piratini nesta quarta-feira, 10, com a presença do vice-prefeito de Canela, Gilberto Tegner, do governador Eduardo Leite e do secretário Estadual de Trabalho e Desenvolvimento Profissional do Rio Grande do Sul (STDP-RS), Gilmar Sossella.

O convênio firmado garante recursos para a realização de cursos de formação profissional voltados à comunidade canelense. Uma das principais novidades do programa é a concessão de ajuda de custo de R$ 750,00 para cada participante que concluir o curso, incentivo que reforça a política de apoio ao desenvolvimento e à empregabilidade.

Segundo o vice-prefeito, o investimento representa um avanço importante para Canela. “Qualificar as pessoas é uma das obras mais importantes que um governo pode realizar, pois significa a abertura de novos horizontes”, destacou.

“Esse investimento reforça nosso compromisso com a qualificação dos canelenses e com a construção de novas oportunidades para quem busca ingressar ou se recolocar no mercado de trabalho”, acrescenta o prefeito Gilberto Cezar. Nos próximos dias, o prefeito e a equipe técnica da Administração Municipal divulgarão as regras, critérios e formas de participação nos cursos.

Foto: Divulgação